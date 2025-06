U Sarajevu je u srijedu potpisan ugovor za nabavku opreme za digitalni prijenos i emitiranje javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini, na osnovu kojeg bi za manje od 18 mjeseci trebala biti uspostavljena digitalizacija televizijskog signala na prostoru cijele zemlje.

Ugovor je potpisan između Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Konzorcija koji čine kompanija Sirius 2010 Banja Luka, kao nositelj Konzorcija, te Odašiljači i veze Zagreb, kao član Konzorcija.

U ime ministarstva Ugovor je potpisao ministar Edin Forto, a u ime Konzorcija direktor kompanije Sirius 2010 Banja Luka Momčilo Đukić.

​​​​​​​Digitalizacija televizijskog signala, usaglašena u okviru Ženevskog sporazuma iz 2006. godine čiji je potpisnik i Bosna i Hercegovina, podrazumijevala je gašenje analognog televizijskog signala do sredine 2015. godine, što se do sada u ovoj zemlji nije dogodilo.

Forto je nakon potpisivanja ugovora izjavio da je Bosna i Hercegovina posljednja zemlja u Evropi koja nema digitalni RTV signal.

“Nakon 15 do 18 godina pokušaja da uradimo nešto što smo potpisali u Ženevi, konvenciju koju smo potpisali zajedno sa svim evropskim državama, nekoliko godina nakon toga ostale države su to i sprovele, a mi smo u skladu sa svojim ritmom rada to razvlačili do maksimuma. Nakon što je prije 10 godina pokrenuta prva faza suštinski su Banjaluka, Sarajevo i Mostar pokriveni digitalnim signalom, vrijeme je da cijela Bosna i Hercegovina to ima i da se napokon priključujemo ostatku Evrope”, izjavio je Forto.

Dodao je da je na osnovu ugovora osigurano dobro izvođenje poslova te je izrazio nadu da neće biti kašnjenja.

“Očekujemo da za oko 18 mjeseci koliko bi trebalo ovo da traje da napokon pustimo digitalni signal i ukinemo sve analogne predajnike u Bosni i Hercegovini”, rekao je Forto.

Vlatko Drmić, pomoćnik ministra, rekao je da je rok puštanja digitalnog signala 512 dana.

“Očekujemo da u roku od 512 dana signal bude pušten i cijeli ovaj sistem bute tehnički preuzet i dat na raspolaganju javnim RTV servisima i svim ostalim televizijama u Bosni i Hercegovini”, rekao je Drmić.

Drmić je pojasnio da je tender često odgađan zbog prigovora na dokumentaciju te je istakao da je Konzorcij koji je dobio tender jedini imao kvalificiranu ponudu. Vrijednost nabavke opreme iznosi 25,8 miliona KM bez PDV-a.