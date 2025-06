Milorad Dodik, predsjednik bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska, izjavio je u srijedu da će u skladu sa Ustavom BiH i Ustavom RS kreirati novi izborni zakon RS-a koji će biti upućen u skupštinsku proceduru.

Naglasio je da ovaj zakon neće zadirati u pitanje izbora za članove Predsjedništva BiH i poslanika u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, koje će raditi Centralna izborna komisija, a sve druge izbore provodila bi Republička izborna komisija koja bi bila "ojačana" ovim zakonom.

"U tom pogledu ćemo veoma brzo nakon konsultacija koje smo dogovorili, predložiti tekst tog zakona Narodnoj skupštini da ga usvoji po hitnom postupku. Mi ne možemo dozvoliti da se putem raznih mešetara upravlja izbornim procesom", rekao je Dodik.

Rekao je da će prije donošenja "tog zakona ići zakon kojim se zabranjuje na prostoru Republike Srpske djelovanje i primjena odredbi Izbornog zakona BiH koji ide za tim da kaže da nadležnost vezano za izbore na lokalnom nivou i RS i Federacije BiH ne mogu da provode na prostru RS".

"Kako će to riješiti u Federaciji BiH, to nije naš problem", rekao je Dodik.

Rekao je da kada je u pitanju Apelaciono odjeljenje Suda BiH, postoji gotovo opšti konsezus da sjedište bude u RS-u.

On je govorio na konferenciji za novinare nakon radno-konsultativnog sastanka sa predsjednicima koalicionih stranaka i šefovima poslaničkih klubova u Narodnoj skupštini RS-a i predstavnicima Vlade RS-a.

"Mi smatramo da treba da bude u Banjaluci. Mi ćemo već sutra predložiti Predstavničkom domu, a time i Domu naroda BiH da se taj zakon, koji predviđa uvođenje Apelacionog odjeljenja istog suda, ne radi se o sudovima, sadašnje Apelaciono odjeljenje izmješta i biće sjedište u Banjaluci i biraće se tako što će Visoki sudski i tužilački savjet to pitanje preuzeti na sebe", rekao je on i dodao da to predlažu jer je to dio paketa pitanja potrebnih za Evropsku uniju.

Govoreći o Ustavnom sudu BiH utvrdili su da ne postoji legitimitet i legalan Ustavni sud BiH.

"Imajući u vidu da u njemu nema Ustavom predviđenog sastava i taj Ustavni sud ne može da funkcioniše na svojim pravilima jer su manje pravne snage nego što je Ustav BiH", rekao je Dodik.

On je naglasio:

"Za nas ne postoji Ustavni sud BiH niti će postojati sve do momenta dok se ne reguliše pitanje odlaska stranih sudija kroz zakon koji treba da reguliše i bude pravni akt koji reguliše rad Ustavnog suda."