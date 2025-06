Tariq Habash, politički savjetnik Odjela za obrazovanje kojeg je imenovala Bidenova administracija, dao je ostavku u znak protesta zbog nepokolebljive vojne podrške administracije brutalnom ratu Izraela u Gazi – u kojem je poginulo više od 22.313 Palestinaca, a ranjeno 57.296 drugih – i njeno postupanje s posljedicama rata u zemlji i inostranstvu.

Habash, imenovan od Bidenove administracije, koji je radio u Odjelu za obrazovanje kako bi pomogao u reviziji sistema studentskih kredita i rješavanju nejednakosti u visokom obrazovanju, rekao je za The Associated Press da je podnio ostavku u srijedu.

To je bilo nakon što su on i drugi "učinili sve što je moguće" da rade u sistemu kako bi pokušali da registruju svoje prigovore čelnicima administracije, rekao je on.

Habash je postao najmanje drugi zvaničnik, a prvi poznati zvaničnik palestinskog porijekla, koji je dao ostavku iz administracije u znak protesta zbog postupaka predsjednika Joea Bidena u vezi s ratom.

Veteran State Departmenta Josh Paul podnio je ostavku u oktobru jer je administracija ubrzala transfer oružja Izraelu.

Habash je bio među zvaničnicima administracije Bliskog istoka muslimanskog i jevrejskog porijekla i učestvovao je na sastancima s visokim zvaničnicima Bijele kuće i drugima u administraciji kao odgovor na zabrinutost osoblja o ulozi SAD-a u ratu.

"Ne mogu šutjeti dok ova administracija zatvara oči pred zločinima počinjenim nad nevinim palestinskim životima, u onome što su vodeći stručnjaci za ljudska prava nazvali genocidnom kampanjom izraelske vlade", napisao je Habash u svom pismu ostavke.

Rekao je da su akcije Bidenove administracije dovele milione nevinih života u opasnost u Gazi.

“Ne mogu biti tihi saučesnik jer ova administracija ne uspijeva iskoristiti svoj utjecaj kao najjačeg saveznika Izraela da zaustavi nasilnu i tekuću taktiku kolektivnog kažnjavanja koja je Palestincima u Gazi odsjekla hranu, vodu, struju, gorivo i medicinske potrepštine, što je dovelo do širenja bolesti i gladi", rekao je Habash.

Habash je optužio Bidenovu administraciju da pomaže neselektivno nasilje nad Palestincima u Gazi, dovodeći u pitanje integritet palestinskih brojanja smrtnih slučajeva u izraelskim napadima i glasajući protiv rezolucija koje pozivaju na prekid vatre u UN-u.

"A čelnici administracije su čak ponovili neprovjerene tvrdnje koje sistematski dehumaniziraju Palestince", napisao je. Osim toga, otkrio je da doživljava dehumanizaciju i brisanje identiteta od kolega, medija i američke vlade.

Habash, čija je porodica proživjela Nakbu ili katastrofu 1948. godine, kada su Palestinci bili prisiljeni da napuste svoju zemlju kako bi napravili mjesto za izraelsku državu, rekao je da su stotine hiljada Palestinaca nasilno i nasilno protjerane iz svojih domova i da njegovim rođacima nikada nije bilo dozvoljeno da se vrate u svoje porodične domove za 75 godina.

"Milioni Palestinaca su se suočili sa decenijama okupacije, etničkog čišćenja i aparthejda, a pasivno prihvatanje ovog statusa quo od Bidenove administracije u potpunosti je u suprotnosti s demokratskim vrijednostima. Naša vlada nastavlja da osigurava bezuslovno vojno finansiranje vladi koja je nezainteresovana za štiteći nevine živote", dodao je Habash.

Bijela kuća je uputila pitanja o Habashu Ministarstvu obrazovanja, a glasnogovornik odjela je rekao da mu želimo sve najbolje u budućim nastojanjima.

Pritisak na američke univerzitete

Biden i njegovi najviši zvaničnici branili su razornu izraelsku zračnu i kopnenu invaziju na Gazu. Oni ukazuju na njihov uzastopni poziv vladi premijera Benjamina Netanyahua da promijeni način na koji vodi rat kako bi smanjila ubistva među palestinskim civilima.

Posljedice iz izraelskog rata u Gazi uzburkale su kampuse širom SAD-a i ponovo pokrenule debatu o slobodi govora. Lideri koledža borili su se da definiraju granicu gdje politički govor prelazi u uznemiravanje i diskriminaciju, a jevrejski i arapski studenti izražavaju zabrinutost da njihove škole premalo čine da ih zaštite.

Pitanje je došlo do ključanja u decembru kada je od predsjednika Harvarda, Penna i MIT-a zatraženo da svjedoče na saslušanju u Kongresu o antisemitizmu u kampusu. Na pitanje republikanskih zastupnika da li bi navodni pozivi na "genocid" Jevreja prekršili politiku kampusa, predsjednici su ponudili advokatske odgovore i odbili da nedvosmisleno kažu da je to zabranjen govor.

Njihovi odgovori izazvali su sedmične reakcije donatora i bivših studenata, što je na kraju dovelo do ostavke Liz Magill na Penn i Claudine Gay na Harvardu.

Ministarstvo obrazovanja upozorilo je fakultete da se od njih traži da se bore protiv antisemitizma i islamofobije u svojim kampusima ili da rizikuju gubitak federalnog novca.

Agencija je otvorila istrage o građanskim pravima u desetinama škola i koledža kao odgovor na pritužbe na antisemitizam i islamofobiju nakon 7. oktobra, uključujući Harvard, Stanford i MIT.

Sekretar za obrazovanje Miguel Cardona sastao se u novembru s jevrejskim studentima s koledža u području Baltimora i obećao da će poduzeti mjere kako bi ih zaštitili.

Kasnije se sastao s vođama nacionalnih muslimanskih, arapskih i sikhskih organizacija kako bi razgovarali o porastu islamofobije na fakultetima.

U svom pismu ostavke, Habash je napisao: "Odel za obrazovanje mora igrati aktivnu ulogu u pružanju podrške institucijama koje odgovaraju na potrebe studenata, nastavnika i osoblja. Ovo uključuje zaštitu svih studenata koji odluče da iskoriste svoje pravo iz prvog amandmana da se angažuju u nenasilnim akcijama, uključujući izražavanje solidarnosti s Palestincima u Gazi."

U ranijim mjesecima rata neki službenici administracije potpisuju peticije i otvorena pisma pozivajući Bajdena da pozove na prekid vatre.

Izraelski “genocid” u Gazi

Izrael je pokrenuo nemilosrdnu zračnu i kopnenu invaziju na Gazu od napada Hamasa 7. oktobra.

Hamas je započeo svoj najveći napad na Izrael u posljednjih nekoliko decenija, ispalivši hiljade raketa i poslavši borce preko militarizirane ograde da uđu u obližnje izraelske gradove.

Hamas kaže da je njegov napad bio odgovor na izraelske prekršaje u kompleksu džamije Al-Aksa u okupiranom Istočnom Jerusalemu i pojačano nasilje ilegalnih jevrejskih doseljenika širom okupirane Zapadne obale.

Više od 22.000 Palestinaca je od tada ubijeno, a više od 57.000 ranjeno u izraelskim napadima, dok se vjeruje da je gotovo 1.130 Izraelaca ubijeno u napadu Hamasa, mnogi iz vlastitih izraelskih tenkova i borbenih aviona.

Izraelski napad ostavio je Gazu u ruševinama, sa 60 posto infrastrukture enklave oštećeno ili uništeno, a blizu 90 posto od 2,3 miliona stanovnika raseljeno je zbog akutne nestašice hrane, čiste vode i lijekova.

Južnoafrička Republika pokrenula je postupak na najvišem sudu Ujedinjenih naroda u kojem se tvrdi da izraelska vojna invazija na Gazu predstavlja genocid.