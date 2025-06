"Želimo ponovo osjetiti olimpijski duh, želimo da ova godišnjica obilježavanja bude bogata kako sportskim, tako i kulturnim događajima, želimo da svima - od najmlađih do osoba treće životne dobi i svim našim gostima pružimo jedan program i da svi zajedno kreiramo pozitivnu priču koju ćemo opet iz Sarajeva poslati u svijet", poručeno je danas u Sarajevu na predstavljanju programa obilježavanja 40. godišnjice Zimskih olimpijskih igara održanih 1984. u Sarajevu.

Na obilježavanju 40. godišnjice Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu bit će Jure Franko, ali i britanski par u klizanju Jayne Torvill i Christopher Dean, te mnogi drugi dobitnici olimpijskih medalja, visoki zvaničnici Međunarodnog olimpijskog komiteta, Evropskog olimpijskog komiteta, predstavnici pobratimskih gradova, kao i predstavnici svih nivoa vlasti u BiH, mnogi turisti i sugrađani.

Povodom 40. godišnjice održavanja Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 10. februara će biti organizovan i koncert Tonija Cetinskog ispred Vječne vatre.

Jedan od primarnih ciljeva obilježavanja 40. godišnjice ZOI'84 je kratkotrajno, ali intenzivno stavljanje Sarajeva u centar medijske pažnje javnosti zainteresovane za olimpijski pokret, zimske i druge sportove, te kulturne i umjetničke događaje, a s namjerom da Sarajevo, uskoro, ponovo bude domaćin velike olimpijske sportske manifestacije.

"U mjesecu februaru, zajedno sa drugim članovima iz olimpijske porodice, slavit ćemo olimpizam i naše vrijedno sportsko nasljeđe. Složit ćete se da, uprkos smjeni generacija, olimpijski duh živi u ovom gradu i u svakom Sarajevu", poručeno je danas u Sarajevu.

Gradonačelnica Grada Sarajeva Benjamina Karić kazala je da smo danas dobili poseban poklon, a to je snježni pokrivač.

"Sve nekako podsjeća na ona lijepa vremena 1984. kada je Sarajevo bilo centar svijeta, centar regije i naša zajednička želja je da to opet oživimo. Nakon sjajnog dočeka Nove godine, nakon sarajevske priče, nastavljamo sa odličnim temama i nastavljamo sa sjajnim događajima koji će donijeti jednu posebnu svježinu i vedrinu našem gradu. Mislim da danas imamo poseban razlog da budemo ponosni - 40 godina olimpizma, 40 godina Zimskih olimpijskih igara, čiji duh živi i danas u našem gradu i na što smo ponosni svi - Sarajke i Sarajlije, Bosanci i Hercegovci, ali i svi oni gosti grada koji su imali priliku doći u Sarajevo i biti dio ove fantastične priče", izjavila je Karić.

Ukazala je i na ponos što pripadamo porodici olimpijskih gradova, a danas na zimske olimpijske igre svi imamo samo najljepša sjećanja.

"Želimo ponovo osjetiti olimpijski duh, želimo da ova godišnjica obilježavanja bude bogata kako sportskim, tako i kulturnim događajima, želimo da svi od najmlađih do osoba treće životne dobi i svih naših gostiju da pružimo jedan program i da svi zajedno kreiramo pozitivnu priču koju ćemo opet iz Sarajeva poslati u svijet. Mi danas iz Sarajeva šaljemo jednu poruku zajedništva, jednu poruku ljepote i da, Sarajevo je bilo centar svijeta i Sarajevo će opet 2024. godine, obilježavanjem 40. godišnjice zimskih olimpijskih igara, pokazati da je i dalje srce Evrope i centar svijeta kada je u pitanju organizacija ovakvih sličnih kulturnih manifestacija", poručila je Karić.

Istakla je da je Sarajevo prijestolnica ne samo kulture nego i sporta, gostoljubivosti i prijateljstva.

"Kao takvi, mi smo istinsko srce Evrope. I ove godine ćemo, kroz obilježavanje 40. godišnjice, promovisati civilizacijske, olimpijske vrijednosti, solidarnost i zajedništvo, sve za dobrobit sporta i mira. Pripremili smo bogat program, kulturni i sportski", naglasila je Karić.

O programu obilježavanja govorio je i predsjedavajući Odbora za organizaciju obilježavanja 40. godišnjice ZOI održanih 1984. godine u Sarajevu Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Prema njegovim riječima, Zimske olimpijske igre su sigurno najbolje organizovane igre do tada, a možda i do današnjih dana.

"Olimpijada je prezentovala Sarajevo u svijetlu mladosti, mira, prijateljstva, ljubavi i svega što olimpizam nosi u sebi. Sarajevo je tih dana bilo glamurozno mjesto okupljanja sportista, turista, novinara iz cijelog svijeta. Igre su među učesnicima, a i među gledateljima, ostale u vrlo dobrom sjećanju. Svima je posebno bilo drago što je slovenski alpski skijaš Jure Franko osvojio srebrnu medalju u veleslalomu, te prvu medalju koju će Jugoslavija dobiti na zimskim olimpijadama. Ipak, najveće zvijezde Sarajevske olimpijade su bili učesnici umjetničkog klizanja. Najbolji dojam je ostavio britanski par Jayne Torvill i Christopher Dean koji su osvojili zlatnu medalju", podsjetio je Ademović.

Potvrdio je da će gosti na obilježavanju 40. godišnjice biti Jure Franko, ali i britanski par u klizanju Jayne Torvill i Christopher Dean, te mnogi drugi dobitnici olimpijskih medalja, visoki zvaničnici Međunarodnog olimpijskog komiteta, Evropskog olimpijskog komiteta, predstavnici pobratimskih gradova, kao i predstavnici svih nivoa vlasti u BiH, mnogi turisti i sugrađani.

"S intencijom da evociramo uspomene, te da Sarajevo opet stavimo u duh olimpizma, grad Sarajevo je formirao organizacijski odbor koji je vrijedno radio u protekloj 2023. godini kako bi osigurali što kvalitetniji program, kao i finansiranje programa, kako bi svaka sportska, kulturna, revijalna ili edukativna manifestacija bila organizovana i održana na najvišem nivou. Takmičenja će se održavati na Bjelašnici, Jahorini, Igmanu, Dvorištima, Skenderiji, te na mnogim drugim lokacijama u Sarajevu", pojasnio je Ademović.

Naveo je da planiraju da februar bude olimpijski mjesec sa mnoštvom sportskih i kulturnih sadržaja.

"U kooperaciji sa Skijaškim savezom Bosne i Hercegovine, Grad Sarajevo je podržao organizaciju FIS Kup Igmana 2024. godine, to je takmičenje u skijaškom trčanju. Jedno od najprestižnijih takmičenja koje će se održati i koje smo podržali i gdje ćemo iskoristiti priliku da promovišemo 40. godišnjicu jeste Evropa Kup, to je takmičenje također koje se održava na Bjelašnici. Zatim podržali smo i Balkan Kup 2024. godine koji se održava na Dvorištima, to je takmičenje u biatlonu. Zatim Skijaški klub Sarajevo organizuje trku 'Djeca za mir u svijetu'. Zatim Snowboard klub Freestyle organizuje FIS Kup Sarajevo takmičenje u snowboardu", pojasnio je Ademović.

Naveo je da u kooperaciji sa Savezom klizačkih sportova Bosne i Hercegovine, organizuju međunarodno takmičenje Sarajevo Open 2024. godine, takmičenje u umjetničkom klizanju i očekuje se dolazak Jayne Torvill i Christophera Deana 14. februara u Skenderiji na finalno veče revijalnog programa umjetničkog klizanja.

Pored spomenutih takmičenja, tokom februara bit će organizovano još mnogo drugih takmičenja.

"Cilj ovoga što mi radimo nije samo, kao što se u javnosti moglo vidjeti, da se sjetimo svega onoga što je bilo 1984. u Sarajevu, već da nastavimo tradiciju nakon što smo uspješno organizovali EYOF, da pokušamo u grad Sarajevo dovesti ponovo jedno veliko takmičenje kao što su Omladinska olimpijada, to jest Youth Olympic Games 2032. godine", izjavio je Ademović.

Najavio je i koncert Tonija Cetinskog 10. februara ispred Vječne vatre u Sarajevu.

"Ono što mogu da kažem je da sam stvarno istinski ponosan što smo ovdje svi zajedno u predivnom Olimpijskom muzeju. Ono na šta sam stvarno istinski ponosan jeste da mnogi ski-centri regiona su sanjali da imaju jedno ozbiljno takmičenje kao što je Evropa Kup. Evropa Kup se dešava na Bjelašnici. Evropa Kup, Super G će biti ove godine u februaru na olimpijskoj ljepotici Bjelašnici", rekao je ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda.

Predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Izet Rađo rekao je da su na godišnjicu pozvali autoritete Međunarodnog olimpijskog komiteta i Evropskog olimpijskog komiteta i oni su se sa zadovoljstvom odazvali.

"I ono što je važno, ova prilika nam daje mogućnost da međunarodni autoriteti susretnu se sa političkim autoritetima u BiH i razgovaraju o iznimno važnom projektu za budućnost, a to Youth Olympic Games Sarajevo 2032. godine. Siguran sam da ćemo u toku proslave Zimskih olimpijskih igara iz 1984. godine napraviti značajan iskorak za budućnost i da ćemo u narednom periodu ovdje se susretati kako ćemo iznositi korak po korak, kako se primičemo tom značajnom takmičenju jer mi iz Olimpijskog komiteta smo optimisti", pojasnio je Rađo.

Zimske olimpijske igre održane su od 8. do 19. februara 1984. u Sarajevu. Na Igrama su u šest sportova nastupila 1.272 takmičara iz 49 zemalja.