“Umjetna inteligencija (AI) će utjecati na 60 posto radnih mjesta u naprednim ekonomijama”, rekla je za AFP izvršna direktorica MMF-a Kristalina Georgieva, neposredno prije odlaska na Svjetski ekonomski forum u Davos u Švicarskoj.

"Napredne ekonomije i neka tržišta u nastajanju imat će uticaj na 60 posto njihovih radnih mjesta", rekla je ona u intervjuu u Washingtonu, citirajući izvještaj Međunarodnog monetarnog fonda objavljen u nedjelju.

"A onda se spušta na 40 posto, za tržišta u razvoju i 26 posto za zemlje s niskim prihodima", dodala je, pozivajući se na izvještaj MMF-a, u kojem se navodi da je sveukupno gotovo 40 posto globalnog zapošljavanja izloženo umjetnoj inteligenciji.

U izvještaju MMF-a se navodi da će polovina poslova na koje utječe umjetna inteligencija biti negativno pogođena, dok bi ostali mogli imati koristi od povećanja produktivnosti zbog AI.

“Nivo prihoda bi mogao rasti”

"Vaš posao može potpuno nestati - što nije dobro - ili bi vam umjetna inteligencija mogla poboljšati posao, tako da ćete zapravo biti produktivniji i nivo prihoda može porasti", rekla je Georgieva za AFP.

Iako će AI u početku imati manji utjecaj na tržišta i ekonomije u razvoju, manje je vjerovatno da će one imati koristi od prednosti nove tehnologije, prema MMF-u.

"Ovo bi moglo pogoršati digitalnu podjelu i razlike u prihodima među zemljama", nastavlja se u izvještaju, dodajući da će stariji radnici vjerovatno biti ranjiviji na promjene koje je donijela umjetna inteligencija.

MMF vidi važnu priliku za propisivanje politike da pomogne u rješavanju ovih zabrinutosti, rekla je Georgieva za AFP.

"Moramo se fokusirati na pomoć zemljama s niskim prihodima da se kreću brže kako bi bile u mogućnosti da uhvate mogućnosti koje će umjetna inteligencija pružiti", rekla je.

"Drugim riječima, prihvatite to, jer to dolazi", dodala je. "Tako da je umjetna inteligencija, da, malo zastrašujuća. Ali to je i ogromna prilika za sve."