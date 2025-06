Mislim da je Zapad pokazao veliko licemjerje na pitanju Gaze, kazao je predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u razgovoru za Anadolu.

Pred Međunarodnim sudom pravde (ICJ) u Hagu prošle sedmice održano je saslušanje po tužbi za genocid koju je Južnoafrička Republika podnijela protiv Izraela. Prvog dana sudskog procesa, Južnoafrička Republika iznijela je dokaze u predmetu koji je podnijela 29. decembra, optužujući Izrael za genocid i kršenje Konvencije Ujedinjenih nacija o genocidu svojim akcijama u Pojasu Gaze od 7. oktobra.

Izraelska odbrana je drugog dana saslušanja u Hagu, između ostalog, navela da su argumenti o Gazi slični onima iznesenim u slučaju genocida u Bosni i Hercegovini, ali da sud ni tada nije naredio prekid vojnih aktivnosti. Govorio je o ratnim dešavanjima i genocidu koji je počinjen u Srebrenici 1995. godine.

Komšić je kazao da se može porediti ono što se desilo u Bosni i Hercegovini i Srebrenici i ovo što se danas događa u Gazi.

"Mogu se porediti, jer je riječ o akciji državnog aparata usmjerenoj na brisanje dijelova jednog naroda potpuno sa lica zemlje. To se dešavalo u Srebrenici, to se dešava sad i u Gazi. Ta okrutnost koju mi imamo priliku svaki dan gledati. Možda mi u Bosni i Hercegovini imamo višak emocija kada je to u pitanju, jer mi to ne možemo posmatrati na način na koji se možda gleda u Evropi ili na Zapadu. Mi tu ipak osjećamo solidarnost s ljudima koji se brišu s lica zemlje", naglasio je Komšić.

Istakao je da je ljudima u Bosni i Hercegovini teško gledati kako roditelji nose ranjenu i ubijenu djecu.

"To je za nas linija na kojoj sve počinje i završava. Bez obzira o čemu je riječ i kako je došlo do toga. To se ne radi ljudskim bićima, o bilo kome da je riječ, to se ne može raditi nikome. Nije se moglo raditi nama, a radilo se. Ne može se raditi Palestincima, a radi im se. Tu ne treba imati dileme na čijoj ste strani, kada je riječ o tome. Ne ulazim uopšte kako je došlo do toga, kako god da je došlo, nema tog razloga koji vam daje opravdanje da gazite i brišete cijeli jedan narod s lica zemlje samo zato što mislite da je cijeli taj narod kriv. Ne može narod biti kriv za ono što se dešavalo 7. oktobra", poručio je Komšić, misleći na prekogranični napad Hamasa.

Naglasio je da "tu nema nikakve dileme, ni ljudske, ni moralne, a ni političke, sviđalo se to nekome ili ne".

"Znam na čijoj sam strani. Ne mogu biti na strani onoga ko ima silu i koristi tu silu da i civile i cijeli jedan narod pomete sa lica zemlje", naveo je Komšić.

Dotakao se i saslušanja koje je prošle sedmice održano pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, navodeći da je pravda uvijek subjektivna kategorija, "jer očigledno ono što je za nas pravda, nije pravda za neke ljude u Izraelu jer je za njih pravda da ovo rade".

"Ali na kraju krajeva, postoji definicija genocida koja je prihvaćena u međunarodnom javnom poretku. Meni se čini vrlo izvjesnim kako će se to završiti. Mislim da bi ljudski život trebao da pobijedi zlo koje se dole dešava. Nadam se da će se to desiti", izjavio je Komšić.

Govorio je i o evropskim zemljama koje nisu osudile izraelske napade u Gazi, ali i o Zapadu koji nije reagovao, kao što je bio slučaj i u Bosni i Hercegovini '90-ih godina.

"Mislim da je Zapad pokazao veliko licemjerje na pitanju Gaze. Istina, bilo je zemalja koje su osvijetlile taj obraz. Ono što je Hamas uradio ne daje opravdanje da se pomete cijela jedna teritorija i da taj narod fizički bude istrijebljen sa te teritorije. Ne postoji pravo na tako nešto, niti ga iko ikome može dati. Šokiran sam bio onim što sam mogao da vidim na Zapadu kao reakciju na sve ono što se dešava u Gazi. Nekako smo očekivali da u ime nekih sistema vrijednosti, slobode, prava na život, jednakosti ljudi, a mi to vidimo i barem smo mislili da postoji na Zapadu, da se drugačije postave kada je riječ o svemu onome što se dešava u Gazi. Možda smo mi u Bosni i Hercegovini na to malo senzibilniji nego što su oni jer smo mi nešto slično prošli", dodao je Komšić.