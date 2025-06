Njemačka vlada ne odustaje od ukidanja subvencija za dizel, ali obećava olakšice. Poslije razgovora u Bundestagu predstavnici poljoprivrednika su razočarani.

Kada se njemački ministar financija Christian Lindner popeo na pozornicu ispred Brandenburških vrata u Berlinu, suočio se s bijesnim protivnicima. „Gubi se", ljutito je skandiralo oko 10.000 poljoprivrednika, ali i sudionika prosvjeda iz drugih branši, iz čitave Njemačke. Lindnerov govor utopio se u moru zvižduka.

Uzalud im je Lindner govorio da i on dolazi sa sela, da zna kako se čisti štala za konje. Svi njegovi pokušaji da probudi suosjećanje ostali su bezuspješni. Na kraju se morao umiješati i predsjednik Njemačkog saveza seljaka Joachim Rukwied. Trebalo bi ga, rekao je, barem saslušati, „zaslužuje poštovanje", javlja DW.

Scene ispred Brandenburških vrata teško su mogle imati više simbolike. Atmosfera je bila ledena. Pokušaji da to bude nešto kao dijalog, propali su. Ministar Lindner branio je planirano smanjenje subvencija za dizel, rekavši da i poljoprivrednici moraju dati svoj doprinos neophodnoj štednji. A ponudio im je zauzvrat sljedeće: smanjenje birokracije i više poduzetničke slobode. Čini se da poljoprivrednicima to nije bilo dovoljno.

U isto vrijeme u Bundestagu su se sastali šefovi zastupničkih klubova vladajućih stranaka (SPD, Zeleni i FDP) i predstavnici poljoprivrednika. Tamo je bilo mirnije, iako suštinski podjednako teško. I tu je ključno pitanje dnevnog reda bilo najavljeno smanjenje subvencija za poljoprivrednike, posebno onih za dizel gorivo. Poljoprivrednici su tražili da vladajuća koalicija u potpunosti odustane od planiranog postupnog ukidanja subvencija.

Šefovi zastupničkih klubova to su odbacili, ali su obećali olakšice. Rolf Mützenich iz SPD-a najavio je, na primjer, da koalicija do ljetne stanke planira donijeti „strukturne odluke", koje bi trebale poljoprivrednicima dati sigurnost u planiranju. Vladajuća koalicija namjerava u četvrtak (18.1.) u Bundestagu pokrenuti raspravu o prijedlogu rezolucije o olakšicama koja bi trebala biti usvojena do ljetne stanke.

Predsjednica zastupničkog kluba Zelenih Britta Haßelmann također vidi malo prostora za ublažavanje odluka o smanjenju subvencija. Ona, međutim, poziva na diskusiju o tome kako da više prihoda ostaje poljoprivrednicima, unatoč konkretnim izazovima zbog klimatskih promjena, konkurencije i planirane transformacije. Tržišna moć velikih korporacija je, kaže, prevelika i cijene se diktiraju.

Šef kluba zastupnika liberala Christian Dürr vidi poljoprivrednike kao poduzetnike. On poziva na pravedne političke okvirne uvjete i smanjenje birokracije, jer teret je „veći od pitanja dizela za poljoprivredu".

Čini se da predstavnici Saveza seljaka ne gaje prevelike nade. Njihov predstavnik Bernhard Krüsken kaže da su ovog ponedjeljka (15.1.) u Bundestagu razgovarali o mnogim temama o kojima se priča već godinama, ali da rješenje za suštinsko pitanje dizel goriva „još nije pronađeno“. A Tina Andres iz Saveza organske prehrambene industrije optužuje vladajuću njemačku koaliciju da govori o boljoj budućnosti, a onda poljoprivrednike ostavlja na cjedilu.

"Nikakav pravi iskorak nije napravljen", izjavio je predsjednik Saveza seljaka Rukwied na konferenciji za novinare. Bilo je, kaže, riječi o temama „o kojima smo bezuspješno razgovarali 30 godina". Ukidanjem subvencija poljoprivrednici u Njemačkoj bi, uz one u Nizozemskoj, „vozili na najskuplji poljoprivredni dizel u Europi".

Rezultat pregovora trebao bi biti poznat do četvrtka navečer, odnosno nakon sjednice parlamentarnog Odbora za proračun. Ako savezna vlada povuče svoje planove, prosvjedi bi odmah bili prekinuti. U suprotnom, kaže Rukwied, zadržavamo pravo na poduzimanje daljnjih mjera.

Kako javlja DW, vladajuća koalicija jasno je pokazala svoj stav: ministar financija Lindner ne želi odustati od postupnog ukidanja subvencija. Linija bojišnice između poljoprivrednika i savezne njemačke vlade za sada ostaje nepromijenjena. Dijalog je gurnut u stranu.