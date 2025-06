Kosovo: Bezvizni režim potiče migracije

Procjenjuje se da će blizu 30% građana Kosova emigrirati u Zapadnu Evropu već do polovine godine. To je posljedica odluke EU da Kosovu dozvoli ulazak u prostor Schengena bez viza. Od 2012. do 2022. s Kosova je emigriralo više od 338.000 građana, ili 18,8 posto stanovništva.