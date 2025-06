Najmanje 55 osoba stradalo je zbog snežne mećave i velike hladnoće širom SAD.

Velike snežne padavine pogodile su u petak Njujork, Baltimor i Vašington, a očekuje se da će temperature pasti na minus 26 stepeni Celzijusovih u velikim delovima američkih država Arkanzas, Misisipi, Misuri, Tenesi, Kentaki i Kanzas, pokazuje prognoza Nacionalne meteorološke službe.

Meteorološka služba saopštila je da bi u pojedinim regionima američke države Zapadne Virdžinije moglo da padne do 10 centimetara snega sa udarima vetra do 64 kilometra na sat i temperaturom do minus 29 stepeni Celzijusovih.

Zbog hladnoće su popucale cevi vodovoda u Memfisu u Tenesiju, zbog čega je više od 400.000 stanovnika pozvano da prokuva vodu pre nego što je koristi za piće.

U Zapadnoj Virdžiniji i danas su na snazi upozorenja zbog snežne mećave.

Meteorolozi su saopštili da bi do otopljenja moglo da dođe sledeće sedmice, za kada su prognozirane temperature iznad proseka za ovo doba godine.