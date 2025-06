Visoki predstavnik Evropske unije (EU) za vanjsku politiku Josep Borrell u ponedjeljak je insistirao na dvodržavnom rješenju poručivši Izraelu da ne može graditi mir "samo vojnim sredstvima".

Ministri vanjskih poslova zemalja EU-a sazvali su u ponedjeljak u Briselu sastanak kako bi raspravljali o izraelskom ratu protiv Gaze, gdje se očekuje da će se odvojeno sastati s izraelskim ministrom vanjskih poslova Israelom Katzom i palestinskim ministrom vanjskih poslova Riyadom al-Malikijem.

Borrell je uoči sastanka odgovarao na pitanja novinara te je ponovio osudu Ujedinjenih naroda zbog "neprihvatljivog" izraelskog odbijanja poziva na formiranje palestinske države nakon rata u Gazi.

"Koja su druga rješenja koja imaju na umu? Da natjeraju sve Palestince da odu? Da ih ubiju? 25.000 je već (ubijeno op.a.) u Gazi, 70 posto žena i djece. Naravno, način na koji pokušavaju da unište Hamas nije način na koji oni rade, jer sijaju mržnju generacijama. Imamo na umu šta je Hamas, šta je Hamas uradio, i svakako odbacujemo i osuđujemo to. Ali mir i stabilnost se ne mogu izgraditi samo vojnim sredstvima, ni ovim konkretnim načinom upotrebe vojnih sredstava", rekao je Borrell.

Dodao je da humanitarna situacija u Gazi ne može biti gora i da ne postoje riječi kojima se može situacija na terenu opisati.

"I svaki dan je veliki broj ubijenih civila. Mnogi ministri su rekli da ih je 'previše'. Pa, pitanje je: koliko je to 'previše'? Šta to znači 'previše'? Da li je previše 25.000 ljudi? Koliko će ovo trajati? To je ono o čemu će ministri danas razgovarati, tako da je to veoma važan sastanak. Sretan sam što sam ih uspio pozvati i natjerati da dođu", rekao je Borrell.

Dodao je da će na današnjem sastanku predstaviti sveobuhvatni pristup i razgovarati o dvodržavnom rješenju.

"Mislim da moramo prestati pričati o 'mirovnom' procesu i početi konkretnije govoriti o procesu 'rješenja s dvije države'", kazao je evropski zvaničnik.