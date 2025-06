„Moj potez nikako nije bio usmjeren da iskažem bilo kakvo nepoštovanje prema instituciji Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Moj potez odnosi se na jedan problem koji postoji u Bosni i Hercegovini od 2006. godine. On se ponovio i 2010., ponovio se i 2018., ponovio se i 2022. a odnosi se na izbor hrvatskog člana Predsjedništva BiH. Gospodin Komšić, što nije bila praksa do 2006. kao što svi vi znate, a i mi dobro znamo, biran je ne većinskom voljom hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini nego glasovima drugih naroda", rekao je Plenković, nakon sastanka održanog u Sarajevu sa kojem su prisustvovali predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i premijer Holandije Mark Rutte.

Rekao je kako je hrvatska vlada, na čijem čelu je već osmu godinu, jako protiv takvog biranja člana Predsjedništva BiH.

„Ne zato što imamo nešto protiv gospodina Komšića ili Predsjedništva, nego principijelno smatramo da je za kvalitetno funkcioniranje Bosne i Hercegovine, za ravnopravnost između sva tri konstitutivna naroda, važno da se ta ravnopravnost očituje i u izbornom procesu. On je za hrvatsku vladu, ali ne samo za mene, već i za sve druge institucije Republike Hrvatske, član Predsjedništva koji predstavlja hrvatski narod, ali bez legitimiteta većinske volje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Iz toga, nažalost, mi njega nismo primili u Hrvatskoj sve ove godine, niti smo ga posjetili dok je on na toj dužnosti ovdje u Sarajevu. Vidim po komentarima da smo se negdje neformalno sreli. Da, jesmo, pa ga mogu priupitati kako baš od svih prijatelja Bosne i Hercegovine baš ja budem u njegovim riječima 'Putin', u komentaru u New Yorku. Samo da ilustriramo realnosti“, rekao je Plenković, te dodao:

„Hrvatska je konzistentna, moja politika je konzistentna, politika vlade je konzistentna, ali politika i drugih državnih institucija, koji nisu nužno, sve iz iste političke stranke, ima istu liniju sve ove godine. A ja sam došao ovdje da bih svim srcem, svim svojim znanjem i utjecajem pomogao Bosni i Hercegovini."