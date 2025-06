Italijanski teniser Jannik Sinner ostvario je plasman u finale Australian Opena, prvog Grand Slama sezone. Sjajni Italijan je u polufinalu savladao prvog favorita i prvog tenisera svijeta Srbijanca Novaka Đokovića.

Četvrti teniser svijeta odigrao je sjajan meč koji je od samog početka kontrolisao. Prva dva seta je riješio u svoju korist sa ubjedljivih 6:1 i 6:2. Đoković je došao sebi tek u trećem setu, koji je dobio poslije velike borbe u tiebreaku, pa se činilo da se može u potpunosti vratiti u meč.

No, Sinner je u četvrtom setu ponovo došao do svoje igre i riješio ga u svoju korist sa 6:4 te na taj način došao do velike pobjede rezultatom 3:1.

Rezultat prvog polufinala: Novak Đoković - Jannik Sinner 1:6. 2:6, 7:6, 4:6.

U drugom polufinalnom duelu u 9.30 sati po centralnoevropskom vremenu sastaće se Rus Danil Medvedev i Nijemac Alexander Zverev.