S ovim dijelom, Udruženje Pomozi.ba je stanovnicima Gaze do sada poslalo humanitarnu pomoć ukupne vrijednosti 852.026,51 KM.

„Već nekoliko mjeseci ulažemo značajne napore kako bismo otklonili brojne komplikacije i probleme na koje konstantno nailazimo kada je u pitanju isporuka pomoći u zaraćenu zonu. U decembru smo poslali prvi dio od pet kamiona, a sada je na putu do Gaze još sedam kamiona s prehrambenim proizvodima, brašnom i vodom. Pored pomoći koja do Gaze stiže kamionima iz Egipta, na račune tri partnerske organizacije Rahma Austria, Swiss Barakah Charity i NATUF for Environment and Community Development slali smo i novčana sredstva od kojih je u južnom dijelu Pojasa Gaze podijeljena pomoć u vidu hrane, vode i medicinskih potrepština“, naveli su iz Pomozi.ba.

Dodaju i da je u toku priprema šatora i ambulantnog vozila koji bi također ubrzo trebali stići do Gaze.

„Nadamo se da će naša pomoć barem malo olakšati patnju ovih ljudi, ali više od svega se nadamo da će stradanja što prije stati. Pomoć ćemo uz podršku naših donatora i svih Bosanaca i Hercegovaca kontinuirano slati u ovu zemlju“, navode iz Udruženja.

Svi koji žele novčane donacije i dalje mogu uplatiti putem web platforme www.pomoziba.org, bankovnih i Paypal računa Udruženja, a pozivom na telefonski broj 17006, dostupan svim telefonskim bh. operaterima doniraju se 2 KM.

