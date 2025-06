Ahmed Shahin, ljekar pedijatar iz Gaze, nakon što je sa porodicom evakuisan iz Gaze, koja je pod izraelskim napadima od 7. oktobra prošle godine, sada se nalazi u Sarajevu.

U Tuzli je 1995. godine završio Medicinski fakultet. Nakon toga vratio se u Gazu. Tamo je radio kao ljekar, a sada je sa porodicom u Sarajevu gdje pokušava vratiti bh. državljanstvo koje mu je oduzeto, kako je kazao, iz nerazjašnjenih razloga.

Želja mu je da mu se vrati državljanstvo kako bi u Bosni i Hercegovini nastavio raditi kao ljekar i pomagati ljudima. Kako je kazao, zvali su ga već da radi ali ne može jer nije državljanin Bosne i Hercegovine.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo Seid Škaljić pozvao je Shahina na sastanak kako bi od njega čuo kako je trenutno stanje u Gazi, ali i saznao da li ima nešto u čemu im mogu pomoći i olakšati boravak u Bosni i Hercegovini.

Sastanku su prisustvovali i pomoćnica načelnika Aldiana Kavazović iz Službe za privredu i Abid Šehović, rukovodilac Stručne službe Općinskog vijeća.

"Dosta toga smo već uradili kada je riječ o pomoći narodu Gaze. Nedavno smo izdvojili posebna sredstva, formirat će se jedan kulturni centar. Danas smo imali konstruktivan razgovor sa Ahmedom Shahinom koji je ovdje. Želimo da sa njim uspostavimo kvalitetnu integraciju. U Bosni i Hercegovini je završio Medicinski fakultet, jedan od najtežih. Vratio se u Gazu da pomogne svom narodu. Zbog okolnosti, morao je ponovo da se vrati u Bosnu i Hercegovinu gdje je uvijek dobrodošao", rekao je Škaljić.

Istakao je da su Shahin i njegova porodica trenutno u fazi pokretanja jednog novog posla.

"S obzirom na to da se nisu navikli na naš hljeb, krenuli su sa proizvodnjom domaćeg hljeba. Narod je to prepoznao i krenuli su da kupuju hljeb od njih. Danas smo razgovarali kako da to još bolje napravimo i razradimo. Kao općina Stari Grad vidjet ćemo šta je u našoj mogućnosti i na koji način da damo podršku u tom pravcu", istakao je Škaljić.

Sa Shahinom je pričao i o državljanstvu koje mu je oduzeto. Smatra da se mora nešto uraditi u tom smislu.

"Danas sam saznao da je pod vrlo čudnim okolnostima oduzeto državljanstvo. Da je dobio državljanstvo 1995. godine, a da je produženo i 2012. kada je dobio i ličnu kartu. Međutim, retroaktivno dobija rješenje o oduzimanju u kojem se navodi da je oduzeto 2007. godine. Sada su došli ovdje, kćerke imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine. Mislim da postoji dovoljno pravne države u Bosni i Hercegovini da se ovaj problem riješi. Diplomu ima, ali mora imati državljanstvo kako bi radio", naglasio je Škaljić.

Naveo je da u Bosni i Hercegovini svakako treba ljekara i svako novi ko želi da radi bi trebao biti dobrodošao.

"Imamo stručnjaka i mislim da se ovaj problem oko državljanstva mora riješiti", poručio je Škaljić.

Kako je kazao, općina Stari Grad je servis građana i oni su tu za građane.

"To se često zaboravi", dodao je Škaljić.

Sa njim su evakuisane i kćerke i sin sa posebnim potrebama. Trenutno su smješteni u jednom stanu koji se nalazi na devetom spratu u jednoj zgradi na Otoci. Zahvalan je na pomoći, ali želja mu je da im se pronađe stan u prizemlju ili neka kuća kako bi lakše mogli sina izvoditi vani. Nepokretan je i u trenutno u stanu imaju problem za njegovo izvođenje na zrak.

Shahin se prisjetio i dana u svojoj Gazi gdje su imali kuću i gdje su svakodnevno mogli sina izvoditi vani da bude na otvorenom. Na taj način su mu olakšavali njegovo teško stanje.