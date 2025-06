U izjavi novinarima nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a, veći se dio pitanja upućenih predsjedniku hrvatske Vlade i HDZ-a odnosio na (ne)zadovoljstvo sindikata Vladinim uredbama, a Plenković je potvrdio da su spremni na manje korekcije, ali ne i na neku veću izdašniju ponudu.

Ovo što Vlada nudi, poručio je, u realnim je okvirima i "ono što se sada može".

Najave prosvjeda, a s obzirom na to da je ovo izborna godina, ne brinu ga. "Ne brine me ništa. Mi smo jako mirni jer znamo da radimo ono što je dobro", rekao je.

Vlada proteklih osam godina, naglasio je, brine o hrvatskom čovjeku, svakom učitelju, medicinskoj sestri, socijalnom radniku, djelatniku u kulturi, "da im omogućimo da za svoj rad dobije veću plaću, kao što smo štitili hrvatskog poduzetnika i gospodarstvo u nizu kriza koje smo imali".

Sada, kad smo izašli iz krize najveće epidemije, premostili energetsku krizu, inflatorne pritiske i pozicionirali državu u euro, schengen i nadomak smo članstvu u OECD, a kreditni rejting je investicijski po sve tri agencije i imamo praktično uravnotežen proračun i rapidno smanjujemo javni dug i povećavamo plaće, "onda je u redu da takvi financijski konsolidirani napravimo napor koji će plaće u javnom i u državnom sektoru podići koliko je realno", rekao je premijer.

"I s te strane smo mi smireni. Dakle, moje je mišljenje da je ovo sve u prilog radnicima, zaposlenicima, svim profesijama na koje se odnosi i Vlada želi biti tu pozitivna. Nije ovo da mi želimo biti prema nekome negativni", poručio je Plenković.

"Mi smo trenutno u situaciji da gledamo koliko ćemo nekome povećati plaću, pa ako je to rasprava onda valjda to nije razloga za prosvjed", ocijenio je.

"U konačnici ove ankete koje objavljujete na različitim televizijama vam govore sve realno kako jest. Ne vidi hrvatska javnost pravi razloga za neke prosvjede i štrajkove", dodao je.

Turudić je bio najbolji kandidat,nije to "izbor za miss"

Vladin prijedlog za glavnog državnog odvjetnika je Ivan Turudić, a upitan danas kakvu raspravu u Saboru očekuje, premijer je rekao kako to nije "izbor za miss".

"Da li će se on svidjeti svima ili ne, pa nije to sada izbor za miss. On je tu da obavi posao zato što ima kvalifikacije, a na temelju onih koji su se javili, on je bio najbolji", rekao Plenković, obrazlažući Vladin prijedlog.

Dodao je da je u predlaganju Turudića presudilo "sve" – zrelost u nastupu, dosadašnje iskustvo, program, način na koji je odgovarao pitanja. "Nije bilo nikakve dileme", rekao je, napomenuvši kako ga ne brine to što se Turudićevo ime spominje u optužnici u aferi Janaf.

Vezano uz izjavu Turudića da se iz spisa koji je bio u njegovoj ingerenciji, a u kojem je bio jedan član njegove obitelji, izuzeo nakon mjesec i pol dana, da bi se kasnije utvrdilo da je to bilo 200 dana, Plenković je rekao kako je to "nebitna sitnica jer je taj njegov rođak kasnije od tog istog suda bio osuđen".

"Možda je pogriješio, ali to je potpuno nebitno za njegovu buduću funkciju, a pogotovo ako mu je rođak osuđen na tom istom sudu gdje on (Turudić) radi", dodao je.

Uskok je potvrdio da je pokrenuo istragu protiv Jurice Lovrinčevića, bivšeg posebnog savjetnika bivšeg ministra gospodarstva Davora Filipovića, zbog trgovanja utjecajem radi dogovaranja zakupa oglasnog prostora i podjele novca na Mreži TV.

Plenković je na pitanje novinara kazao da ga pokretanje te istrage nije iznenadilo, dapače, rekao je, očekuje "da se ta afera Mosta rasvijetli do kraja".

Novinari su ga pitali i ima li saznanja je li možda istraga obuhvatila i Filipovića, na što je odgovorio da on, za razliku od nekih prethodnih premijera, nema saznanja što je u istrazi. "A dobro je da nitko nema saznanja o tome što je u istrazi, jer se pokazuje da je to jako loše", dodao je.

Pritom je Plenković izvijestio da je Filipović podnio ostavku na mjesto predsjednika Akademske zajednice HDZ­-a.