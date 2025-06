Njemački načelnik odbrane Carsten Breuer upozorio je da oružane snage te zemlje nisu u poziciji da dobro brane zemlju u slučaju stranog napada.

Na Handelsblattovoj konferenciji „Sigurnost i odbrana 2024”, Breuer je naglasio da su njemačkim oružanim snagama potrebne nove sposobnosti i oružje kako bi ponovo postale “sposobne za rat”.

„Ovo pitanje se postavlja prilično često, pa da vam kažem ovako. Da smo sada napadnuti, da li bismo se mogli braniti? Da, mogli bismo. Ali možemo li to dobro uraditi? Ne“, rekao je Breuer učesnicima konferencije.

On je naglasio da će njemačke oružane snage najnovijim ugovorima o nabavci moći zatvoriti jaz između raspoloživog naoružanja i potreba.

„Vjerovatno bismo uspjeli da premostimo ovaj jaz za dvije do tri godine, u svakom slučaju, biće to za manje od pet ili osam godina“, dodao je on.

Njemačka je odlučila povećati potrošnju na odbranu nakon početka rata Rusije i Ukrajine i osnovala poseban fond od 100 milijardi eura za kupovinu naprednih sistema naoružanja i modernizaciju oružanih snaga zemlje.

Kao dio plana, vlada je već zaključila nekoliko ugovora, uključujući kupovinu američkih stelt borbenih aviona F-35, transportnih helikoptera Chinook i izraelskog odbrambenog raketnog sistema Arrow-3.