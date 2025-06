Jedno dete je na respiratoru i životno ugroženo.

Vukomanović je rekao za RTS da odojčad stara dva, tri ili četiri meseca mogu da razviju veoma tešku kliničku sliku velikog kašlja i istakao da je na Institutu kod četvoro dece ona završena smrtnim ishodom.

"Jedno dete je na respiratoru, to znači da je životno veoma ugroženo", rekao je on. Ističe da je u tom institutu oko 70 dece pozitivno na pertusis odnosno veliki kašalj, kao i da je hospitalizovano dve trećine.

"Polovina bolesnika je hospitalizovana kod nas i ukazuje na eksponencijalni porast dece koja ispoljavaju tešku kliničku sliku ove bolesti", naglašava Vukomanović.

Vukomanović naglašava da ne postoji bolji lek ni odbrana od velikog kašlja od vakcinacije.

"Ispoštovati kalendar, kontraindikacije za vakcinaciju, relativne i apsolutne, ne treba da budu nikako brana pravovremenom započinjanju vakcinacije kod dece u najranijem uzrastu, upravo onda kada je to propisana. Cena, zašto su četiri deteta umrla i zašto je toliki broj zaražen, sigurno je zbog nedovoljne i insuficijentne vakcinacije starijih osoba, tako da dolazi na naplatu na ovaj najtragičniji način", upozorio je zamenik direktora Instituta za majku i dete.

Kada je reč o izmenama u kalendaru imunizacije da deca i posle osnovne škole dobiju revakcinu, kao i da se trudnice vakcinišu, Vukovanović kaže da je Ministarstvo već reagovalo i donelo uputstvo koje će se sprovoditi u praksi.

I druge grupe virusa u ovom periodu godine najviše pogađaju malu decu.

"To je najosetljivija grupa, mala deca ispod šest meseci ili godinu dana koje razviju recimo bronhiolitis izazvan respiratornim sinticijalnim virusom. Zatim to su mnogi drugi virusi koji mogu da izazovu upale pluća, bronhitise i bronhiolitise i kod školske dece", rekao je on.

U Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić", sledeće sedmice počinje da radi najsavremenija sala za kateterizaciju u kojoj će najbolju pomoć dobijati najteži pacijenti sa urođenim srčanim manama.

Navodi da je kateterizacijska sala najmodernija sala u Evropi u ovom momentu i da pruža neograničene mogućnosti za sve interventne kardiološke procedura koje se mogu obaviti u svim svetskim centrima.

"Mi ćemo se truditi da sala što više radi i da naše male bolesnike sa strukturnim anomalijama srca lečimo na najsavremeniji način. Jedna od mogućnosti je i da dovođenje inostranih stručnjaka za primenu onih tehnika koje su sada najsavremenije u Americi i Evropi", naglasio je on.

Kako je rekao Vukomanović, postoji sezonska upala srčanog mišića, upala srčane kese, takozvani perikarditisi, i naglasio da na svu sreću na Institutu nisu imali smrtne ishode kod dece.

Naglašava da je sala za kateterizaciju upravo rešenje za decu koja se rode sa srčanom manom, odnosno sa srčanim problemom.

"Interventne procedure pružaju mogućnost da se problem reši pod značajno manjim rizicima. Bez otvaranja, bez reza. Bez otvaranja grudnog koša i bez reza, samo pod kontrolom rendgena", objašnjava on.

Vukomanović je podsetio povodom Nacionalnog dana protiv duvanskog dima da ako trudnica puši dok nosi bebu sve to ima posebne specifičnosti.

"Nećemo pogrešiti ako kažemo majci da ukoliko nastavi sa pušenjem u trudnoći, da povećava rizik za plućna oboljenja, za prevremeno rođenje svog deteta, za pojavu astme kod svog deteta, dijabetes melitus pa čak i urođene mane. Majke to osećaju veoma dobro i mislim da neće nedostajati motivacije da bar majke prestanu da puše", apelovao je doktor.