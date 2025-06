Generalmajor Gojko Knežević preuzeo je dužnost načelnika Združenog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine od generalpukovnika Senada Mašovića, a svečana primopredaja održana je u Domu OS BiH u Sarajevu.

Svečanoj primopredaji dužnosti na vrhu OS BiH prisustvovao je i ministar odbrane BiH Zukan Helez, kao i predstavnici institucija sa različitih nivoa vlasti, predstavnici diplomatskog kora i brojne zvanice i gosti.

Generalmajor Knežević do sada je obnašao dužnost zamjenika načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za resurse, a tu funkciju je prije dva dana predao brigadnom generalu Mirsadu Ahmiću.

Mašović je u prigodnom obraćanju čestitao Kneževiću imenovanje te mu je poželio sreću i uspjeh na novoj dužnosti.

“Uvaženi predstavnici medija, evo nakon okončanja mandata i 38 godina vojničke karijere mogu reći da odlazim sa osjećajem punog ponosa, ali i određenim dijelom žali. Moj ponos prvenstveno proizilazi i rezultata koje su OS BiH uspjele ostvriti za vrijeme mog mandata. Prvenstveno tu želim naglasiti najveći rezultat OS BiH, a to je završeno deklarisanje Lake bataljonske grupe pješadije, čime je ustvari napravljen najveći iskorak u procesu inperoperabilnosti OS BiH, čime su date pretpostavke da po ovom principu sve ostale jedinice OS BiH mogu biti spremne za punu integraciju prema NATO-u“, kazao je Mašović.

General Mašović je na funkciji načelnika Združenog štaba OS BiH bio od 2018. godine, a u obraćanju novinarima je kazao da je 2021. godine u saradnji sa Sjedinjenim Državama na području BiH održana i najveća vojna vježba koja je bila sastavni dio aktivnosti NATO-a i njegove vježbe “Brzi odgovor“.

Ukazujući i na iskorake u pogledu školovanja kadrova na prestižnim akademijama širom svijeta, Mašović se zahvalio bh. partnerima koji su dali značajnu podršku u aktivnostima OS BiH, a prvenstveno SAD-u, Republici Turkiye, Velikoj Britaniji, Njemačkoj i NATO savezu i Evropskoj uniji.

“Danas za potrebe Oružanih snaga BiH na najprestižnijim akademijama školuje se 220 kadeta koji će vrlo brzo preuzeti ključne pozicije unutar OS BiH“, kazao je Mašović.

Naglasivši da su pripadnici OS BiH u proteklom periodu u misijama, koje vode NATO, Ujedinjene nacije i Evropska unija, bili najbolji ambasadori naše države, Mašović je kazao da su OS BiH neprestano bile na raspolaganju državi i građanima.

“Ono na šta sam ponosan jeste i to da su Oružane snage BiH u punom smislu pokazale da jesu najintegrativniji faktor bh. društva i OS BiH zaslužuju svaku vrstu podrške zbog onoga što one jesu“, poručio je Mašović.

Dodao je da odlazi u penziju sa žali zbog toga što OS BiH nisu imale adekvatna budžetska sredstva za potpunu provedbu plana modernizacije i što su funkcionisale u uslovima privremenog finansiranja.

“Jake, moderne, visokofunkcionalne i kapacitirane Oružane snage BiH trebaju da budu imperativ Bosne i Hercegovine i ja se zaista nadam da će moj nasljednik general Knežević, kojem i ovom prilikom čestitam na preuzimanju odgovorne dužnosti u specifičnom periodu, da će imati više podrške i bolja budžetska sredstva na raspolaganju i da će imati mogućnost implementacije planova“, zaključio je Mašović.

Novoimenovani načelnik Združene komande OS BiH Knežević je u obraćanju medijima istakao da su OS BiH u proteklom periodu napravile određene iskorake i da je zajedno radio sa odlazećim generalom Mašoviće, kao jedan od njegovih zamjenika.

“Što se tiče prioriteta za period ispred nas, prvi je da očuvamo operativne sposobnosti koje smo dostigli i da ih i dalje unapređujemo. To je lako reći, a puno teže uraditi s obzirom na stalnu fluktuaciju personala“, kazao je Knežević.

Ističući da je jedan od prioriteta i poboljšanje uvjeta života i rada pripadnika Oružanih snaga BiH, Knežević je kazao da su upravo vojnici ključni resurs i faktor svih rezultata.

“Želimo da nam to bude jedan od faktora koji će privlačiti mlade ljude u sistem Oružanih snaga, a ne da to bude odbojni faktor“, kazao je Knežević.

Naglasivši da je pred OS BiH mnogo izazova, Knežević je kazao da je potrebno učiniti više i u pogledu povjerenja u društvu.

Resorni ministar BiH Helez je uručio danas priznanja nekolicini generala OS BiH koji su penzionisani, uključujući i Mašovića, a u obraćanju novinarima je kazao je koincidirala smjena rukovodećeg kadra OS BiH i komande EUFOR-a.

“Po dolasku na funkciju mi je jedan od prioriteta bio da sa zamjenicima dogovorimo strukturu generalskog kora i idemo u njihovo imenovanje, jer je prethodna postava probila mandat za skoro dvije godine. Ja mislim da je ovo dobro, zato što je biće Bosne i Hercegovine takvo multietničko. Bio je Bošnjak, sad dolazi Srbin, pa će iz reda hrvatskog naroda… ja mislim da je to bogatstvo Bosne i Hercegovine i to moramo poštovati. Ukoliko to poštujemo, poštujemo onda i državu BiH“, rekao je Helez.

Helez je kazao da mu je žao što ljudi, poput generala Mašovića, odlaze u penziju u najboljim godinama te je dodao da će nastojati da dođe do pomjeranja starosne granice za penzionisanje.

Podsjetivši da je aktuelno Vijeće ministara BiH povećalo budžet OS BiH, Helez je kazao da je u narednom periodu potrebno riješiti i problem operativnosti sredstava iz logističkog dijela Oružanih snaga.

“Novoimenovanim generalima, posebno generalu Kneževiću, želim puno sreće i uspjeha na dužnosti. Nadam se dobroj saradnji i da ćemo podići Oružane snage na viši nivo. Generalima koji odlaze želim dobro zdravlje i dug život i da kao relativno mladi ljudi nađi neko novo zanimanje, jer sam uvjeren da mogu dati ovoj državi još velikih doprinosa“, poručio je Helez.