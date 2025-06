Ramiz Salkić, poslanik u Narodnoj skupštini bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska (RS), izjavio je u četvrtak, reagujući na premlaćivanje muškarca bošnjačke nacionalnosti u Višegradu, da dehumanizacija Bošnjaka u RS-u traje od samog početka procesa povratka, a izraženija je zadnjih desetak godina.

"Neadekvatna reakcija nadležnih organa u ovom entitetu jedan je od razloga za kontinuirane napade na Bošnjake u ovom entitetu. Ako tome pridodamo od strane političkog vodstva ovog entiteta poticanu i razvijanu tezu da je ovo srpski entitet i diskriminiranje Bošnjaka onda su napadi na Bošnjake u ovom entitetu logična i očekivana posljedica. Dehumanizacija Bošnjaka u ovom entitetu traje od samog početka procesa povratka, a izraženija je zadnjih desetak godina kroz intenziviranu sveopštu sistemsku diskriminaciju Bošnjaka", rekao je Salkić.

Dodao je kako je činjenica da još uvijek nisu kažnjeni počinioci napada na Bošnjake u Višegradu, Bratuncu, Zvorniku i drugim mjestima koji su se desili samo tokom 2023. godine motivirajuća za potencijalne napadače.

"Napadi na one koji su se vratili na svoja ognjišta nakon progona i njihove potomke trebaju se tretirati kao krivična djela sa dugotrajnim zatvorskim kaznama. Ovako kako je to do sada rješavala policija ovog entiteta i pravosuđe neće zaustaviti napade i oni će se nažalost u budućnosti ponavljati", dodao je Salkić.

Poručio je da visoki predstavnik u tom pravcu treba djelovati i donijeti odluku o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a snage EUFOR-a trebaju biti raspoređene u Foči, Višegradu, Bratuncu, Srebrenici, Zvorniku ,Bijeljini i drugim mjestima na Drini, a ne oko Sarajeva i drugih mjesta u unutrašnjosti teritorije Bosne i Hercegovine.

"Bošnjaci su u ovom entitetu nažalost prepušteni sami sebi koliko god se mi upirali da vjerujemo da država i međunarodna zajednica imaju mehanizme i žele da nas zaštite od ekstremista i radikala u ovom entitetu. Nažalost, naša sigurnost sve više ovisi o tome koliko smo spremni sami da se suprotstavimo napadačima koji uglavnom kukavički u grupama napadaju usamljenu žrtvu na kojoj dokazuju svoje nacionalistički ostrašćeno barbarstvo", rekao je Salkić.