Novinari koji su bili izloženi izraelskim napadima svjedoče o sistematskim napadima koje Izrael izvodi na novinare kako bi spriječio protok vijesti i pružio jednostran narativ u jeku neprekidnih bombardiranja blokiranog Pojasa Gaze.

Nastavljajući svoje napade u Gazi, koji su izazvali jednu od najvećih tragedija u ljudskoj istoriji, Izrael sistematski gađa novinare.

U napadima izraelske vojske u Pojasu Gaze od 7. oktobra 2023. godine poginula su 122 novinara, a na desetine je povrijeđeno. Pored toga, napadi na novinare izvedeni su i u južnom Libanu. Novinari u regiji se također susreću sa brojnim izraelskim opstrukcijama u radu.

O izraelskim napadima na medijske radnike za Anadolu su govorili reporterka Al Jazeere iz Libana Carmen Joukhadar, koju je Izrael direktno gađao i ranio 13. oktobra, i španski novinar David Segarra, koji je kao član “Flotile slobode“ bio žrtva izraelskog napada u međunarodnim vodama dok je isporučivao pomoć Gazi 2010. godine, kada je bio i uhapšen.

Novinari treba da prave vesti, a ne bi trebalo da budu vesti

Novinarka Al Jazeere iz Libana Joukhadar rekla je u razgovoru za Anadolu da je ekipa Al Jazeere dva puta napadnuta na jugu Libana, prvi put 9., a zatim i 13. oktobra prošle godine.

Ona je bila među šest novinara koji su ranjeni u izraelskom napadu na jugu Libana 13. oktobra prošle godine u kojem je ubijen reporter Reutersa Isam Abdullah.

“Bilo je to užasno iskustvo. Novinari bi trebali stvarati vijesti, a nikada ne biti vijest. Mi poduzimamo sve mjere predostrožnosti koje treba poduzeti prilikom izvještavanja o bilo kakvom sukobu ili ratu. Koristili smo potrebnu opremu. Bilo je vidljivo da smo novinari. Prema istragama koje su proveli Human Rights Watch (HRW), Amnesty International i Reporteri bez granica (RSF), pridržavali smo se svih mjera predostrožnosti i izraelske snage su znale da smo novinari. Ovo je bio namjerni napad na novinare“, rekla je ona.

Joukhadar je kazala da Izrael samo želi osigurati da se njegov vlastiti narativ širi i da spriječi objavljivanje bilo čega drugog.

Dodala je da su kao novinari bili na meti jer su objektivno izvještavali u javljanjima uživo.

"Bili smo meta dvije rakete. Prva raketa je ubila našeg kolegu Isama Abdulaha, a druga je direktno pogodila Al Jazeerin auto. Bila sam tik do auta. Auto je eksplodirao. Pogodilo me mnogo gelera i nužno sam operativnom zahvatu. Sada imam oštećenje jednog od glavnih nerava u nozi, tako da me još uvijek boli“, kazala je Joukhadar.

Vjera u snagu novinarstva i novinara

Joukhadar je naglasila da mnogi novinari rade odličan posao, uprkos svim izraelskim napadima i opstrukcijama.

Ističući kako postoje i medijske organizacije koje žele da sakriju istinu, Joukhadar je rekla da te organizacije izbjegavaju objavljivanje o tome šta se dešava.

“Sada živimo u doba društvenih medija. Drugim riječima, sve se može otkriti na društvenim mrežama. Izraelu nije tako lako sakriti istinu i ono što se dešava u Gazi ili na jugu Libana. Vjerujem u moć novinarstva i novinara. U cijelom svijetu imamo dobrih novinara i oni prave razliku. Vidimo ovu razliku na ulicama. Zahvaljujući tome, organiziraju se mnoge demonstracije širom svijeta. To se dešava zahvaljujući novinarima“, rekla je ona.

Nije to rat, to je masakr, genocid

Španski novinar Segarra je rekao da je bio član “Flotile slobode“ koja je 2010. godine plovila iz Istanbula ka Gazi sa humanitarnom pomoći, a koja je napadnuta u međunarodnim vodama od strane izraelske mornarice, a članovi flotile kidnapovani i odvedeni u luku Ashdon i u zatvor Negev.

Segarra je kazao da izraelski napadi u Pojasu Gaze nisu rat, već masakr i genocid.

“Na primjer, 2009. godine razaranja su bila ogromna. 2014. je bilo i gore i tada su počeli direktni napadi na novinare. Ubijeno je tada 17 novinara ito je bio najgori napad na medije do tada. Sada je govorimo o više od 120 ubijenih novinara koji su ubijani prećenjem GPS-om i gađanjem navođenim projektilima. Gađali su novinare, intelektualce i civilno stanovništvo. Suočavamo se sa masakrom bez presedana“, rekao je on.

Zapadni mediji više nisu hegemon

Segarra je naglasio da je neizbježno da ljudi ginu u ratovima, ali da u ovom slučaju u Pojasu Gaze Izrael namjerno ubija novinare u područjima gdje nema sukoba, u njihovim domovima i medijskim uredima.

Dodao je da Izrael to učini kako bi spriječio širenje vijesti.

“Zapadni mediji više nisu hegemon, nisu više monopol informacija u svijetu. Ovaj intervju je primjer za to. Dakle, sada postoji različitost u narativu svakog sukoba i to je dobro, jer to je novinarstvo. Priče se šire jedna za drugom i imamo više glasova. Tradicionalni veliki mediji na Zapadu, poput CNN-a, BBC-a ili nekih drugih agencija, medijskih kuća ili televizija počinju da gube dominaciju jer svi vrlo lako mogu shvatiti da ne pričaju cijelu priču. Izuzetno su jednostrani, izuzetno su subjektivni. Izvještavaju kako je ubijen jedan Izraelac, razgovaraju s njegovom porodicom, a za hiljade ubijenih Palestinaca samo kratko kažu da su umrli. Nema imena, ni porodica ubijenih Palestinaca. Mi kao novinari moramo pričati priče ovih ljudi“, rekao je Segarra.

On je također naveo da je Izrael posljednjih godina izgubio dominaciju nad medijskim prostorom gotovo svuda u svijetu. Dodao je da je sve više propalestinski orijentiranih mladih širom Evrope i SAD-a.

“Biti propalestinac znači biti na strani pravde, biti na strani mira, biti na strani dekolonizacije, biti na strani na strani jednakosti. Palestinci i novi globalni južni mediji razbijaju šutnju, razbijaju ovu cenzuru. Postoji i velika medijska revolucija i moramo razmisliti o tome, zaključio je Segarra.