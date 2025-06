Nakon što je ranije u četiri navrata odgođeno čitanje, pred Sudom Bosne i Hercegovine na današnjem ročištu pročitana je optužnica predsjedniku bh. entiteta Republika Srpska Miloradu Dodiku.

Čitanje optužnice u ovom predmetu dosad je odgađano četiri puta, posljednji put 17. januara. Na današnjem ročištu Dodiku je ipak pročitana optužnica čime počinje dokazni postupak u ovom predmetu.

Suđenje u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine protiv Dodika, umjesto sudije Mirsada Strike, preuzela je sutkinja Sena Uzunović, koja je ujedno i zakazala sljedeće ročište i to za 21. februar.

Dodik je u izjavi novinarima nakon završetka ročišta negodovao zbog više stvari, a rekao je kako je tražio da se iz sudnice ukloni zastava Federacije Bosne i Hercegovine.

“Mislim da je ovo najveći udarac Bosni i Hercegovini bez obzira kako će ovo ići dalje. Bez obzira na način kako mi osjećamo da je ovdje atmosfera linča prema nama i unaprijed osuđenih stvari. Mi ćemo nastaviti da se borimo da dokažemo koliko je sve ovo apsurdno i koliko sve nema smisla u pogledu bilo kakvog dokaza koje je danas tužilaštvo iznijelo kroz čitanje te optužnice“, utvrdio je Dodik.

Odbrana Milorada Dodika je zatražila izuzeće sutkinje Sene Uzunović zbog pristrasnosti, o čemu je govorio i sam Dodik.

“Dolazi novi sudija koji nije najavljen, nismo upoznati s tim, koji je isto tako Bošnjak, koji je ranije imao politički angažman u SDA-u i bio veoma angažovan na istaknutim mjestima u vladi, na veoma važnim pozicijama“, rekao je Dodik.

Kazao je kako se protiv njega vodi isključivo politički proces.

“Ovo je isključivo politički proces. Ovo je zloupotreba, instrumentalizacija tužilaštva i suda da bi se određeni politički proces vodio kroz to. To nikako nema veze s pravom. I to nema nikako veze sa zdravim razumom“, naglasio je Dodik.

Optužnica tereti Milorada Dodika za nepoštivanje odluka visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu (OHR). Za ovo krivično djelo je predviđena kazna od pola do pet godina zatvora.