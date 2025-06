Komemoracija i pokazna vježba povodom prve godišnjice razornog zemljotresa koji je 6. februara 2023. godine pogodio 11 provincija na jugu Republike Turkiye održana je danas u Sarajevu uz učešće spasilačkih timova iz Bosne i Hercegovine koji su učestvovali u akcijama potrage i spašavanja u potresima pogođenim turskim gradovima.

Komemoracija je održana u Multimedijalnoj sali Centra za umjetnost i kulturu “Safet Zajko“, a među brojnim prisutnim bili su i ambasador Republike Turkiye u Bosni i Hercegovini Sadik Babur Girgin, načelnik općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić, kao i predstavnici turskih institucija u BiH, predstavnici turske humanitarne organizacije IHH te članovi službi spašavanja iz BiH.

Turkiye su na današnji dan prije godinu dana pogodila dva snažna zemljotresa, magnitude 7,7 i 7,6, s razarajućim posljedicama u 11 pokrajina. Zemljotres, koji je okarakteriziran kao "katastrofa stoljeća", direktno je pogodio blizu 14 miliona građana.

Današnjim programom u Sarajevu odana je počast žrtvama zemljotresa, ali i izražena zahvalnost spasiocima koji su iz Bosne i Hercegovine bili u Turkiye nakon te katastrofe. Nakon komemoracije održana je i pokazna vježba na kojoj su bh. spasioci održali simulaciju jedne od akcija i situacija u kojoj su se našli tokom prošlogodišnje misije u Turkiye.

Pomoć institucija i građana BiH premašila je sva naša očekivanja

Ambasador Turkiye u Bosni i Hercegovini Babur Girgin naglasio je da su prošlogodišnji zemljotresi bili jedna od najvećih katastrofa sa kojom se Turkiye suočila u historiji.

“U tom teškom danu Bosna i Hercegovina nam je, zajedno sa drugim prijateljskim zemljama, pritekla u pomoć svim sredstvima koje je imala. Pomoć institucija i građana Bosne i Hercegovine je premašila sva naša očekivanja“, rekao je ambasador Girgin.

Ističući da je tim od 231 osobe iz Bosne i Hercegovine učestvovao u naporima potrage i spašavanja u nakon potresa u Turkiye, Girgin je rekao da su ti spasioci pomogli u spašavanju najmanje 26 osoba ispod ruševina.

“Služili ste tamo nesebično i pod teškim uslovima, uprkos uzastopnim naknadnim potresima. Želio bih da se još jednom zahvalim vama, vašim institucijama i vašim porodicama koje vas sa strepnjom čekale“, kazao je Girgin.

Ambasador Girgin je također kazao da je Bosna i Hercegovina u ovom procesu izvršila veliku humanitarnu, prijateljsku i komšijsku dužnost.

Istakao je da je Turkiye nakon katastrofe odmah krenula u proces čišćenja ruševina i izgradnje novih naselja. Dodao je da je do sada izgrađeno više od 50.000 novih stambenih jedinica, a da se ove godine očekuje da taj broj premaši i 200.000.

Dobro je znati da imamo jedni druge

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Efendić istakao je da je malo događaja u bliskoj prošlosti koji su tako jako zbližili i ujedinili osjećaje naroda Bosne i Hercegovine i prijateljske Turkiye kao što su to bili prošlogodišnji razorni zemljotresi na jugu Turkiye.

“Želja da se pritekne u pomoć građanima Turkiye koji su pogođeni zemljotresima bila je velika i kod građana i institucija u Bosni i Hercegovini. Mislim da je prva ekipa koja je krenula iz Sarajeva i stigla na mjesto dešavanja u Turkiye bila Gorska služba spašavanja Općine Novi Grad. Sudbina je htjela da su se oni za ovaj događaj spremali mnogo ranije kroz vježbe i obuke spašavanja koje su prethodnih godina realizirane u saradnji sa TIKA-om, IHH-om i AFAD-om“, kazao je Efendić.

Navodeći da su spasioci bili u Turkiye u jeku novih podrhtavanja na tom području Turkiye, Efendić je kazao da je to pokazatelj njihove požrtvovnosti i spremnosti da pomognu.

“Brzo su stigli i snimci koji su globalno postali viralni i viđeni kako je upravo naša ekipa uspjela u akcijama spašavati ljude ispod ruševina. Učinilo se koliko se moglo da se spase ljudski životi i naše ekipe su bile tamo sve dok je za to bilo potrebe“, kazao je Efendić.

On je odao počast Republici Turkiye na velikim naporima koje ulaže u obnovu devastiranih gradova te je dodao da je veliki uspjeh u tako kratkom periodu izgraditi toliko novih stambenih jedinica.

“Za ovakve situacije se nikada ne može dovoljno spremiti, ali treba maksimalno ulagati i što bolju spremnost. Kao što i uvaženi ambasador reče, u ovakvim situacijama je uvijek potrebna pomoć prijatelja. Uz želju da se ovakvi događaji više nikad ne dese, ipak je dobro znati da imamo jedni druge da priteknemo u pomoć“, rekao je Efendić.

Pamtimo poruke podrške koje ste nam slali

Koordinator Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) u BiH Erdinc Isik istakao je da je Bosna i Hercegovina pokazala veliku solidarnost sa Republikom Turkiye nakon prošlogodišnjih zemljotresa.

“Pamtimo i danas poruke podrške i solidarnosti koje smo dobili od vas. Vaše poruke u kojima nas obavještavate da ste spremni za potragu i spašavanje kad god je to potrebno. To je bio jedan od najvećih dokaza da nas niste ostavili same u tim teškim trenucima i da ste bili uz nas“, kazao je Isik.

Navodeći da su spasilački timovi iz Bosne i Hercegovine učestvovali u naporima potrage i spašavanja, rizikujući vlastite živote na terenu u jeku naknadnih podrhtavanja tla, Isik je rekao da je ta odlučnost i požrtvovnost bh. spasilaca bila od velikog značaja i nada za građane Turkiye.

Turkiye je 6. februara 2023., u 04.17 sati, po lokalnom vremenu, pogodio zemljotres jačine 7,7 u okrugu Pazarcik u Kahramanmarasu, a u 13.24 u okrugu Elbistan došlo je do drugog zemljotresa jačine 7,6 stepeni po Richterovoj skali.

U "katastrofi stoljeća" koja je pogodila Kahramanmaras, kao i Hatay, Osmaniye, Adiyaman, Diyarbakir, Sanliurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya i Elazig, 53.537 ljudi je izgubilo život, a 107.213 ljudi je ranjeno.