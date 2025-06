Generalna direktorica za Evropu pri Službi Evropske unije za vanjske poslove (EEAS) Angelina Eichhorst izjavila je danas u Sarajevu da Bosna i Hercegovina mora ozbiljno shvatiti zadaće koje mora obaviti kako bi dobila mogućnost otvaranja pristupnih pregovora s Evropskom unijom, a to uključuje usvajanje najmanje tri zakona do marta, kao i početak pregovora s FRONTEX-om.

Nakon odluke Evropskog vijeća iz decembra 2023. godine da će započeti pristupne pregovore s Bosnom i Hercegovinom kada se postigne potrebni stepen usklađenosti sa zahtjevima za članstvo, Eichhorst je iskoristila sastanke da od predstavnika izvršnih i zakonodavnih organa vlasti u Bosni i Hercegovini zatraži napredak u reformama, s obzirom da Komisija podnosi svoj izvještaj o napretku Evropskom vijeću najkasnije u martu 2024. godine.

Eichhorst je nakon današnjeg sastanka s političkim direktorima zemalja Zapadnog Balkana i EU kazala da su s partnerima razmatrali važne teme u cilju produbljivanja i jačanja međusobnog dijaloga i usklađivanja u kontekstu zajedničke vanjske politike Evropske unije i odbrane.

"Bila je kratka posjeta, ali veoma produktivna. Jučer sam se sastala s članovima Predsjedništva BiH. U razgovorima smo razmatrali koji su to naredni koraci koji se moraju poduzeti u ovom značajnom zamahu koji je itekako prisutan. Ovo je prilika koja zahtjeva da se mobilišu i aktiviraju sve snage i svi budu angažovani na ispunjavanju zadaća doslovno 24 sata dnevno", rekla je Eichhorst.

Govoreći o prioritetima koje BiH treba ispuniti do marta, Eichhorst je rekla da iz EU-a žele vidjeti napredak na ispunjavanju nekoliko ključnih uslova.

"Martovska sjednica Evropskog vijeća je izuzetno važna za BiH. Kakav će biti ishod ja ne mogu reći u ovom trenutku, niti mi je poznato. Znamo koje su zadaće. To je prije svega početak pregovora s FRONTEX-om, usvajanje zakonodavstva, tu posebno ističemo zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizma, zakon o sukobu interesa i zakon o sudovima. Ja to zovem jedan plus tri uslova. Spomenula sam izbore, potrebno je obaviti pripreme kako bi imali adekvatan izborni proces. Bila sam direktni učesnik pregovora oko izbornog zakona u Neumu. Svi vrlo dobro znaju šta se treba uraditi u smislu unapređenja izbornog procesa", rekla je Eichhorst.

Govoreći o sigurnosnoj situaciji u BiH, Eichhorst je rekla da je ova zemlja u dobroj poziciji zahvaljujući prisustvu snaga EUFOR-a kroz operaciju Althea.

"Zahvaljujući njihovoj pozicioniranosti imaju mogućnsot za izradu dobrih sigurnosnih procjena. EU se oslanja na procjene EUFOR-a i naših pojedinačnih zemalja članica. Prošle sedmice imali ste posjetu NAC-a i ne pokušavam minimizirati bilo kakvu prijetnju koja je prisutna. Takve prijetnje su nažalost glasnije i prisutnije u javnosti i medijskom prostoru od onih koji žele da ispunjavaju potrebne zadatke. Što se tiče rizika, naša procjena je da je BiH sigurno i bezbjedno okruženje i nadam se da će tako i ostati", rekla je Eichhorst.

Eichhorst je u ime zamjenika generalnog sekretara za politička pitanja Enrique Mora, dopredsjedavala desetim sastankom šest političkih direktora zemalja Zapadnog Balkana i EU, čiji je domaćin Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Ovaj forum okuplja visoke dužnosnike ministarstava vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana i Evropske službe za vanjske poslove radi razgovora o aktuelnim pitanjima vanjske politike i načinima za njihovo zajedničko rješavanje.

Zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić izjavio je nakon sastanka da po mnogim temama žele isharmonizirati stavove s Evropskom unijom.

"To su teme koje su za nas važne a to je usklađivanje s vanjskom, sigurnosnom i odbrambenom politikom EU-a. Zajedno smo razmatrali i pozicije zemalja jugoistoka Evrope i EU spram trećih. Poseban fokus je bio na nastavku ruske agresije na Ukrajinu i kakav je uticaj te činjenice na zemlje regiona i Evropu", kazao je Brkić, dodavši da su razgovarali i o ulozi Kine u regionu te o situaciji na Bliskom istoku, s fokusom na odnose Izraela i Palestine.

Istakao je da je pozitivno ocijenjeno "stoprocentno svrastavanje BiH uz vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a".

Eichhorst se sastala i s Predsjedništvom Bosne i Hercegovine, ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem, a za danas je najavljen sastanak s komandantom EUFOR-a general-majorom Laszlom Sticzom.