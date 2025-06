Kosovski ministar za zajednice i povratak Nenad Rašić izneo je dve opcije za isplatu naknada iz Srbije građanima Kosova, nakon Uredbe Centralne banke Kosova o ukidanju dinara iz platnog sistema.

Ministar Rašić je kazao da postoje dva načina upotrebe dinara na Kosovu, a jedan od njih je da Centralna banka Srbije u komunikaciji sa Centralnom bankom Kosova obavi transakcije, što bi bio jednostavniji način za konvertovanje dinara u evre u finansijskim institucijama koje su licencirane na Kosovu.

Rašić, jedini srpski ministar u Vladi Kosova od izlaska Srpske liste iz kosovskih institucija, kazao je da mu je guverner Ahmet Ismaili sa kojim se sastao rekao da će danas stupiti u kontakt sa Centralnom bankom Srbije, ali da ako to ne bude bilo moguće postoji i druga opcija, a to je da banke koje imaju filijale i na Kosovu i u Srbiji mogu direktnim kontaktima da omoguće distribuiranje dinara konvertovanog u evre.

Rašić je naveo da se juče poslepodne sastao i sa premijerom Albinom Kurtijem sa kojim je zaključio da je potreban jedan tranzicioni period kako bi korisnici sredstava iz Srbije mogli da otvore račune u bankama.

“Mislim da je ovo tehnički-pravno ispravan način kako moramo operisati. Iako ne želim da ulazim u prošlost zašto je do ovoga došlo, moraću. Većina nas je znala da će Komercijalna banka biti zatvorena u ovoj godini, ja sam to znao na kraju 2022. godine, a u septembru prošle godine je bio objavljeno unutar bankarskog sistema da će se to desiti. Nažalost, niko od finansijskih institucija nije našao za shodno da podnese aplikaciju za registraciju ili bilo šta učini povodom toga”, kazao je Rašić.

Rašić je poručio da su informacije koje su kružile poslednjih dana da će institucije koje rade po srpskom sistemu, kao što su školsko i zdravstvo biti zatvorene ili izmeštene, netačne i da se tako nešto neće desiti.

“Za to imam i čvrsta uverenja i obećanja samog premijera da oni mogu slobodno da nastave rade svoj posao, a to je da tretiraju bolesne pacijente ili da uče našu decu”, rekao je Rašić.

Odgovarajući na pitanja novinara u vezi zatvaranja paralelnih institucija Srbije na Kosovu, koje se dogodilo prošlo nedelje, ministar Rašić je kazao da je to faktičko stanje.

Istakao je da je Briselskim sporazumom predviđeno njihovo ukidanje, ali da je isto tako predviđeno i formiranje Zajednica opština sa srpskom većinom na Kosovu. Rašić je kazao da zbog toga sve vreme insistira, kao i Vlada Kosova, da se potpiše finalni sporazum Kosova i Srbije kako ne bi dolazilo do situacije da se neke tačke sporazuma primenjuju, a neke ne.

Ministar je podsetio i na nedavnu odluku Vlade Kosova da će svako kosovsko Ministarstvo zaposliti najmanje po 10 pripadnika nevećinskih zajednica, da je proces identifikacije radnih mesta pri kraju i trebao bi biti završen do kraja februara. S tim u vezi je pozvao zainteresovane sugrađane koji imaju školske i fakultetske diplome iz srpskog sistema, da verifikuju svoje diploma.