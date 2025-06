Generalni sekretar Ujedinjenih navija (UN) Antonio Guterres upozorio je u srijedu na posljedice moguće izraelske vojne operacije u gradu Rafah u južnom Pojasu Gaze.

"Posebno sam uznemiren izvještajima da se izraelska vojska namjerava fokusirati na Rafah - gdje su stotine hiljada Palestinaca u očajničkoj potrazi za sigurnošću", rekao je Guterres Generalnoj skupštini UN-a govoreći o prioritetima za 2024. godinu.

On je to izjavio nakon što je izraelski ministar odbrane Yoav Gallant u ponedjeljak rekao da će sljedeća meta vojske u Pojasu Gaze biti Rafah, tvrdeći da je to posljednje preostalo uporište palestinske grupe Hamas.

"Ovakva akcija bi eksponencijalno povećala ono što je već humanitarna noćna mora s neopisivim regionalnim posljedicama. Vrijeme je za trenutni humanitarni prekid vatre i bezuslovno oslobađanje svih talaca", rekao je Guterres.

On je dodao da je situacija u Gazi "gnojna rana na našoj kolektivnoj savjesti" koja prijeti cijelom regionu.

"Ništa ne opravdava užasne terorističke napade koje je Hamas pokrenuo protiv Izraela 7. oktobra. Niti postoji opravdanje za kolektivno kažnjavanje palestinskog naroda. Ipak, izraelske vojne operacije rezultirale su uništenjem i smrću u Gazi u razmjerima i brzini bez premca od kada sam postao generalni sekretar", rekao je Guterres.

Izrael je pokrenuo smrtonosnu ofanzivu na Gazu nakon napada Hamasa 7. oktobra, a u ofanzivi je ubijeno najmanje 27.585 Palestinaca i ranjeno 66.978. Vjeruje se da je oko 1.200 Izraelaca ubijeno u napadu Hamasa.

Prema podacima UN-a zbog izraelske ofanzive je 85 posto stanovništva Pojasa Gaze interno raseljeno i suočeno s akutnom nestašicom hrane, čiste vode i lijekova, dok je 60 posto infrastrukture enklave oštećeno ili uništeno.​