Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u srijedu navečer da će nastaviti ofanzivu u Pojasu Gaze sve dok ne postignu pobjedu protiv Hamasa.

"Popuštanje pred nečuvenim zahtjevima Hamasa ne samo da neće uspjeti dovesti do oslobađanja talaca, već će izazvati dodatni masakr i katastrofu za Izrael", rekao je Netanyahu na konferenciji za novinare.

"Dan nakon rata je dan nakon Hamasa. Niti samo dio Hamasa, niti pola Hamasa", dodao je.

Netanyahu je rekao da će pobjeda protiv palestinske grupe u Gazi biti ostvarena za nekoliko mjeseci, a ne godina.

"Na putu smo do potpune pobjede. Pobjeda je nadohvat ruke. Nastavićemo do kraja", rekao je on.

"Nema drugog rješenja osim potpune pobjede", kazao je izraelski premijer.

Netanyahu, koji je protiv Hamasovog prijedloga o prekidu vatre, kazao je da su naredili vojsci da se pripremi za napad na Rafah, gdje su se sklonili raseljeni Palestinci.

Izrael je pokrenuo smrtonosnu ofanzivu na Gazu nakon napada Hamasa 7. oktobra, ubivši najmanje 27.708 Palestinaca i ranivši 67.174, dok se vjeruje da je gotovo 1.200 Izraelaca ubijeno u napadu Hamasa.

Izraelska ofanziva ostavila je 85 posto stanovništva Gaze interno raseljenim zbog akutne nestašice hrane, čiste vode i lijekova, dok je 60 posto infrastrukture enklave oštećeno ili uništeno, prema podacima UN-a.