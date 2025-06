Putin je razgovarao s američkim konzervativnim televizijskim voditeljem Tuckerom Carlsonom te je poručio kako Rusija ne želi nikakvo širenje rata koji je trenutačno unutar ukrajinskih granica.

„Globalni rat ne dolazi u obzir. To se protivi zdravom razumu, jer bi takav rat doveo čovječanstvo na rub uništenja. Isto tako, Rusija nema nikakve interese ni u Poljskoj, Latviji, ni nigdje. Samo u jednom slučaju možemo uzvratiti, a to je ako dođe do napada na Rusiju iz, primjerice, Poljske“, poručio je Putin, a prenosi Reuters.

„Prije ili kasnije Rusija i Ukrajina će se dogovoriti. Osobno želim da se ova situacija riješi putem pregovora. Rusija još uvijek nije postigla ciljeve koji su određeni ovom specijalnom vojnom operacijom. Zapad je počeo shvaćati kako je nemoguće strateški poraziti Rusiju. Sada je vrijeme da razmisle kako i što dalje. Mi smo za dijalog spremni“, poručio je Putin te je naglasio kako je njegova zemlja, unatoč svim sankcijama s kojima se suočila „postala najjača europska ekonomija 2023. godine“.

Osvrnuo se Putin i na Sjedinjene Američke Države te dodao kako vjeruje u obnavljanje komunikacije.

„Do toga će doći ako se SAD naviknu da se svijet mijenja. Moraju se prilagoditi novom svijetu i novim odnosima snaga. S nekim prijašnjim američkim predsjednicima imao sam uistinu dobar odnos. Prvenstveno mislim na Georgea Busha mlađeg kojeg su mnogi podcjenjivali, ali je bio vrlo dobar. Shvaćao je puno toga i dobro je radio. Sličan odnos sam imao i s Donaldom Trumpom. Ali, ponavljam, ako ideja dominacije ostane pod svaku cijenu u američkoj javnosti ništa se neće promijeniti“, kazao je Putin te je dodao kako je svima jasno da su „Amerikanci uništili plinovod Sjeverni tok“.