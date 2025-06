Prvi turski svemirski putnik Alper Gezeravci sastao se porodicom u Houstonu, u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon što je SpaceX-ova kapsula Dragon, jučer uspješno sletjela u blizini obale Floride.

SpaceX-ova kapsula Dragon, s posadom Ax-3, sletjela je jučer u okean u blizini obale Floride.

Nakon inicijalnih sigurnosnih provjera osoblja SpaceX-a, kapsula je podignuta na brod za oporavak, a posada je iskrcana iz svemirske letjelice.

Na brodu su članovi posade napravili prve korake nakon otprilike tri sedmice provedene u uslovima bez gravitacije.

Posada je potom, pet do šest sata nakon povratka iz svemira, stigla do odredišta u Houstonu, u američkoj državi Teksas.

Gezeravcija je na aerodromu dočekala njegova porodica, a astronaut će ostati pod nadzorom sedmicu dana kako bi se završio proces adaptacije.

Erdogan putem telefona razgovarao s turskim astronautom Gezeravcijem

Predsjednik Turkiye Recep Tayyip Erdogan razgovarao je telefonom s Alperom Gezeravcijem, koji je završio prvu tursku svemirsku naučnu misiju s ljudskom posadom i sletio na Zemlju nakon 18 dana na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS).

Zahvalivši Gezeravciju na uspješno obavljenom zadatku, predsjednik Erdogan je rekao kako se nada da će Gezeravci uskoro doći i u Ankaru, gdje će detaljno prenijeti kako je tekao cjelokupan proces prve turske svemirske misije.

"Ubuduće vas čekaju vrlo važni zadaci", konstatovao je Erdogan.

Erdogan je Geseravcija pitao za zdravlje, koji je rekao da je dobro te prenio informacije o procesu adaptacije nakon povratka iz ISS-a.

"Dužnost koju ste nam povjerili izvršili smo uspješno. Želio bih vam puno zahvaliti što ste darovali tako inspirativnu misiju našoj zemlji i budućim generacijama. Našu državu ste učinili 22. zemljom koja je stigla do ISS-a, a među dosadašnjim misijama koje smo tamo proveli, postali smo zemlja koja je do tamo stigla najbrže, od početka obuke do izvršenja misije na ISS-u. Još jednom sam zahvalan na vašoj odluci i viziji po ovom pitanju", rekao je Gezeravci.

Posada Ax-3 napustila je ISS 7. februara u 17,20 sati po srednjoevropskom vremenu.

Kapsula Dragon, koja je nosila posadu Ax-3, uspješno je lansirana iz NASA-inog svemirskog centra “Kennedy“ na Floridi 18. januara u 16,49 sati po američkom lokalnom vremenu.

Posada Ax-3, čije je putovanje trajalo otprilike 36 sati, stigla je do ISS-a 20. januara.

Tokom svog dvonedeljnog boravka na stanici, pilot turskog ratnog vazduhoplovstva pukovnik Alper Gezeravci i još tri člana posade iz Španije, Italije i Švedske izveli su preko 30 naučnih eksperimenata, od kojih je otprilike polovinu uradio sam Gezeravci.