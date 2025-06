Palestinci izbjegli u Rafah, na jugu Pojasa Gaze, između napuštanja svoje zemlje i smrti izabraće ovo drugo i neće otići bez obzira na najavljeni kopneni napad za genocid optuženog Izraela.

U napadima tokom protekle noći na Rafah, ubijeno je više od 100 Palestinaca, a još stotine ih je ranjeno.

Lokalni izvori su za agenciju Anadolu potvrdili da su izraelske snage izvele oko 40 zračnih napada, uz podršku artiljerije s kopna i s vojnih brodova, a mete su bili prvenstveno objekti gdje su smještene izbjeglice iz drugih dijelova Pojasa Gaze, uglavnom kuće i džamije.

Rafah, grad uz granicu s Egiptom, sada je posljednje utočište za oko polovine, od 2,3 miliona stanovnika Pojasa Gaze.

Izraelski ministar odbrane Yoav Gallant je 1. februara najavio kopneni napad na pogranični grad Rafah.

Smrt prije bijega na Sinaj

Palestinci izbjegli u Rafah izmoreni su i zabrinuti zbog mogućeg kopnenog napada na Rafah, a u izjavi za Anadolu odbacili su mogućnost raseljavanja van Pojasa Gaze poručivši da će "između preseljenja na Sinaj i smrti, izabrati smrt".

Raid es-Shurafa u izjavi za Anadolu kaže da se neće preseliti iz Pojasa Gaze na Sinaj.

"Ovdje ćemo umrijeti. Nećemo se seliti na egipatski Sinaj. Na silu i bombardovanjem su nas iselili iz naših kuća, ni njih ne bismo napustili. Bombardovali su školu 'Ebu Bekr es-Siddik' i sin mi je tamo postao šehid", rekao je 62-godišnji Raid es-Shurafa.

Kako je kazao, drugog sina su mu kidnapovale izraelske snage pa je zbog unuka došao u Rafah, kako ne bi bili sami.

Raid es-Shurafa kaže da je Rafah "posljednja stanica".

"I da me ubiju iz Rafaha ne idem. Nemoguće je. To nije samo moj, nego pristup cijelog naroda. Kako da to uradimo? Zar da napustimo svoju zemlju i idemo na Sinaj? Umrijeću u Gazi, a da i ne pomislim da je napustim", naglasio je.

"Umrijeti na časnoj palestinskoj zemlji"

Raseljeni Palestinac Ezhar Hamdi takođe odbacuje ideju o preseljenju na Sinaj.

"Umrijeću na časnoj zemlji Pojasa Gaze, nikada ne mislim o odlasku iz Rafaha" rekao je Hamdi.

Naglasio je da Palestinci nikada neće prihvatiti da budu raseljeni na Sinaj.

"Zar nije dovoljno da smo jednom protjerani s naših ognjišta? Ne prihvatamo i nećemo prihvatiti reseljavanje na Sinaj. Gdje god da odemo, gdje god da smo, nad nama se vrše zločini i nikoga nije briga", rekao je Hamdi.

Ibrahim Avvad, 63-godišnji Palestinac je podsjetio da su i ranije čuli za prijetnje Izraela da će izvesti kopnenu operaciju na Rafah, nakon što Palestince sa sjevera protjera na jug Pojasa Gaze.

"Ukoliko izraelska vojska uđe u Rafah počiniće masakre i genocid nad nedužnim civilima", rekao je Avvad.

Odbacivši ideju o odlasku na Sinaj rekao je da nemaju kud.

"Kuda da idemo? Koliko je to meni uopšte ostalo života? Umrijeti ovdje, u našoj zemlji za nas je mnogo bolje", rekao je Avvad.

Palestinka Vefa Ahmed pribojava se mogućih masakara i genocida ukoliko izraelska vojska uđe u Rafah, ali i ona je protiv ideje o raseljavanju palestinskog naroda izvan njihove zemlje.

U Pojasu Gaze nema sigurnog mjesta

Kusai Abdullatif (19) takođe je zabrinut zbog mogućeg kopnenog napada Izraela i masakara koje će on sa sobom donijeti.

"Rafah je pun raseljenih ljudi, Svako mjesto je prenatrpano, a u Pojasu Gaze više nema nijednog sigurnog mjesta", rekao je Kusai.

Ističe da su ostali u nevjerici zbog šutnje međunarodne zajednice spram masakara nad Palestincima, zbog nereagovanja na razaranja, ubijanja i protjerivanja.

Iz Beyt Hanuna na sjeveru Pojasa Gaze protjeran je Inshirah Hamed.

On smatra da će Izrael, ukoliko dođe do kopnenog napada, počiniti strašne masakre u Rafahu.

"Biram umrijeti u Pojasu Gaze prije nego otići na Sinaj ili negdje drugdje. Šta da radimo u zemlji koja nije naša domovina", upitao je Hamed.

Po tužbi za genocid koju je pokrenula Južnoafrička Republika, Međunarodni sud pravde je 26. januara presudio da se Izrael mora suzdržati od bilo kakvih radnji povezanih s ubijanjem, napadima i uništavanjem stanovnika Pojasa Gaze i poduzeti sve mjere da spriječi genocid.

Međutim, izraelske snage i dalje nastavljaju s napadima na Pojas Gaze u kojima je od 7. oktobra ubijeno najmanje 28.340 Palestinaca, uglavnom žena i djece, a 67.984 je ranjeno.

Prema podacima Ujedinjenih nacija zbog izraelske ofanzive je 85 posto stanovništva Pojasa Gaze interno raseljeno i suočeno s akutnom nestašicom hrane, čiste vode i lijekova, dok je 60 posto infrastrukture enklave oštećeno ili uništeno.​