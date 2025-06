Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljak da ne postoji nikakva sigurnosna zapreka da Ivan Turudić postane glavni državni odvjetnik jer je na snazi provjera koju je kao sudac prošao 2019. te predsjedniku Republike Hrvatske (RH) poručio da nema ovlasti i da je priča oko izbora završena.

Nakon što je predsjednik RH Zoran Milanović upozorio da je Turudić u Saboru nelegalno izabran za glavnog državnog odvjetnika jer nema sigurnosnu provjeru i poručio da ga se još može zaustaviti, Plenković je ponovio da je Turudić kao sudac prošao sigurnosne provjere 2009., 2014. i 2019.

Njegova aktualna sigurnosna provjera provedena je od SOA-e za njega kao sudca 2019. i još je uvijek na snazi, rekao je hrvatski premijer nakon sjednice predsjedništva HDZ-a, ustvrdivši, da je riječ o najstrožoj provjeri prvoga stupnja koja traje pet godina.

Naglasio je da po zakonu nije mogao tražiti novu sigurnosnu provjeru već su od SOA-e tražili ono što mogu kako bi ipak dobili uvid u ocjenu Turudiću, a dobili su svojevrsni rezime dosadašnjih važećih sigurnosnih provjera.

"Siguran sam da je postojao neki razlog koji bi bio suprotan onome što se nameće iz čitanja tog rezimea i onda u konačnici same ocjene, a to je da ne postoje nikakve sigurnosne zapreke, da bi službe koje su za to nadležne, to vladi i signalizirale", rekao je premijer Hrvatske.

Dodao je da službe to nisu signalizirale, niti u tome postoji bilo kakva sigurnosna zapreka za Turudića da postane glavni državni odvjetnik.

Plenković je usporedbe radi rekao da predsjednik Republike Hrvatske nije tražio sigurnosnu provjeru za predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića kojeg je relativno nedavno birao Hrvatski sabor.

Naglasio je pritom da je Turudić prošao tri sigurnosne provjere a Dobronić nije ni jednu te je postao predsjednik Vrhovnog suda.

"Niti se Milanović, kad je bila riječ o njegovom prijedlogu gospodina Dobronića trudio da traži od SOA-e sigurnosnu provjeru, niti je imao očito za to ovlasti, niti je to nitko dovodio u pitanje", kazao je Plenković, ustvrdivši da "ako može Dobronić, može i Turudić i da rade sve sukladno zakonu".

"Ovaj ima tri, a ovaj nema ni jednu. I to je sve", zaključio je Plenković.

Premijer je poručio da je priča oko odabira Turudića završena te da je procedura bila transparentna. Predsjedniku je zamjerio da ide izvan svojih ovlasti, ali da na odabir ne može utjecat.

Milanovića je prozvao da se pretvara u oporbenog političara iako predsjednik ne može biti oporbeni političar i dovoditi u pitanje zakonit izbor. "Ovo što radi on s oporbom je udar na vladu i našu većinu”, ustvrdio je hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a RH, prenosi Hina.