Marko Кubatlija, vršilac dužnosti direktora Agencije za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine (FIPA) rekao je u razgovoru za agenciju Anadolu da BiH bilježi konstantan rast po pitanju direktnih stranih investicija te da se čak 80 posto investitora vraća u zemlju da reinvestira.

Prema podacima FIPA-e, direktne strane investicije u periodu januar-septembar 2023. iznosile su 1,442 milijarde konvertibilnih maraka (KM), što je povećanje za 23,9, posto, budući da su investicije godinu ranije iznosile 1,16 milijardu KM. Riječ je uglavnom o reinvesticijama postojećih stranih investitora u BiH.

"Ono što je zanimljiv podatak i što je jako bitno, je da FIPA-a proteklih tri do pet godina bilježi konstantan rast direktnih stranih investicija u svim poljima i nastavićemo tako u budućnosti“, kazao je Kubatlija.

U prvih šest mjeseci 2023. godine zemlje s najvećim registrovanim iznosima kapitala u BiH su Rusija (284,2 miliona KM), Nizozemska (124,6 miliona KM), Velika Britanija (112 miliona KM) i Hrvatska (104,9 milina KM).

"Imamo također i zemlje regiona, Srbiju te Albaniju. Zanimljivo je to što su ruske investicije jako iznenadile s ovim porastom, ali u nekom periodu znaćemo i koje su to kompanije Ruske Federacije. Najviše ulaganja je u oblasti proizvodnje i turizma, ali čekamo da nam jave i zvanično iz Centralne banke BiH koji su to sektori, s obzirom na to da mi trenutno raspolažemo samo sa statistikom ulaganja, nismo još dobili informacije koje su firme u kojim oblastima“, rekao je Kubatlija.

Jedna od nadležnosti FIPA-e je privlačenje i povećanje priliva stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu i poticanje postojećih investitora u zemlji na dalja ulaganja i širenje poslovanja. Kubatlija ističe da će FIPA u narednoj godini dodatno raditi na polju poboljšanja imidža BiH kao investicione destinacije kroz učešća na međunarodnim privrednim forumima i konferencijama na kojima će predstavljati sektore i projekte za ulaganje u BiH.

"Nastojaćemo da što više napravimo kontakata sa potencijalnim stranim investitorima, što u našoj zemlji, što u inostranstvu. FIPA-a je agencija koja se bavi privlačenjem stranih investicija i naš zadatak je da djelujemo van okvira Bosne i Hercegovine, ali mi također preko naših konzularnih odjeljenja, preko naših ambasada, diplomatskih odnosa koje imamo, također radimo na privlačenju stranih investicija, stupamo u kontakt sa potencijalnim stranim investitorima koji se nalaze u Bosni i Hercegovini“, rekao je Kubatlija.

Kubatlija u 2024. godini očekuje rast direktnih stranih investicija u BiH i da FIPA-a bude jedina agencija preko koje će država imati direktne strane investicije.

Dodatno, FIPA će intenzivnije raditi na animiranju i povezivanju svih nadležnih institucija u BiH kako bi se zajedno radilo na predstavljanju potencijala.

"Ovim putem želim da pozovem strane investitore, pogotovo iz Republike Turske, da se obrate FIPA-i i da na neki način dobiju sve moguće podatke i ono što je potrebno da bi ulagali u našu zemlju“, dodao je.

BiH povoljna destinacija za izvozno orijentirane proizvodne programe

IZ FIPA-e su istakli da BiH pruža širok izbor investicijskih mogućnosti u različitim aspektima te da je veoma povoljna destinacija za sve izvozno orijentirane proizvodne programe s obzirom na veoma povoljnu geo-ekonomsku poziciju zemlje, lak i brz pristup velikim tržištima, postojanje ugovora o bescarinskoj trgovini sa gotovo svim velikim zemljama što omogućava bescarinski izvoz svega što je proizvedeno u BiH širom svijeta.

"Na primjer, 80 posto stranih investitora koji su već ulagali u BiH i otvorili određene biznise, se vraća da reinvestira, što je jako dobar pokazatelj s obzirom na to kako se BiH predstavlja u svijetu. U teškim vremenima kojima se trenutno nalazi Evropa i svijet, mi smo jako zadovoljni prilivom stranih investicija, bez obzira na sve političke nesuglasice i sve ono što se predstavlja u medijima“, kazao je Kubatlija i dodao:

"Ono što jeste problematično što se tiče stranih investicija u BiH, su prepreke u administraciji, odnosno administrativne barijere, u smislu otvaranja firmi, prikupljanja papira, podataka. To je nešto što stvarno muči strane investitore i mi kao FIPA imamo glavni zadatak i cilj da što prije dođemo u situaciju da olakšamo potencijalnim investitorima rad u BiH“.

Dodao je da su strani investitori izjednačeni s domaćim investitorima i da sva prava koja imaju domaći investitori imaju i oni.

"Mislim da je to sjajna priča za strane investitore, za strani kapital, s tim da trebamo još dosta raditi na prevazilaženju administrativnih barijera i da što prije, efikasnije i brže otvorimo tržište BiH ka stranim investicijama da ne bismo gubili investitore zbog nekih sitnih prepreka.“, rekao je Kubatlija.

Realizacija započetih investicija

Dodao je da je FIPA u stalnom kontaktu sa stranim investitorima kako s onim koji već posluju u BiH, tako i s onim u inostranstvu kojima nudi mogućnosti za ulaganje i investicijske projekte.

Tu je realizacija investicija koje su započele prošle godine ili ranije, a nastavljaju s realizacijom u 2024. godini. Također, Studen Agrana i Vlada Brčko distrikta su obilježili početak izgradnje slobodne zone u Brčko. Položen je kamen temeljac za buduću zonu koja će se prostirati na 35 hektara i graditi u četiri faze.

Također u procesu je realizacija projekta "Lidl", dok Adriadic Metals Limited iz Velike Britanije realizira projekat u Varešu. Njemački MAHLE Electric započeo je izgradnju nove proizvodne hale u Laktašima. Dodao je i da Natron-Hayat nastavlja s reinvesticijama i ove godine kao i Lactalis grupacija. Istovremeno i njemačka Mubea je u pregovorima s Gradom Prnjavorom oko pokretanja proizvodnje.

Na osnovu Memoranduma o saradji s Agencijom za promociju izvoza HEPA, FIPA je pružila podršku kompaniji Lugos Renewables koja investira u projekat u Trebinju, a riječ je o izgradnji najvećeg solarnog parka na Balkanu.

Poziv turskim investitorima

Govoreći o saradnji s turskim investitorima, Kubatlija je kazao da je ta zemlja dosad u BiH uložila 575 miliona KM i nalazi se na desetom mjestu po iznosu ulaganja, s učešćem od 3,3 posto u ukupnim investicijama.

"Turska je naš jako dobar strateški partner i bitan za BiH. Sa Turskom imamo sjajnu saradnju u pogledu investicija. Natron-Hayat Maglaj, Sisecam Soda Lukavac i Ziraat bank su neke od najvećih turskih investicija koje mi imamo u našoj državi i svakako se radujem saradnjom sa Turskom. Mi, kao agencija, u Turskoj imamo mnogo dobrih kontakata. U narednom periodu planiramo i da putujemo za Tursku, da sa njihovim agencijama koje se bave promocijom investicija potpišemo određene sporazume o saradnji", rekao je Kubatlija,

Istakao je da su turski investitori dobrodošli u BiH te ih je pozvao da posjete zemlju i obrate se FIPA-i kao partneru koji im može omogućiti i olakšati investiranje u BiH.

BiH treća u regionu po iznosu stranih ulaganja

Kada je riječ o iznosu registrovanih stranih ulaganja, u poređenju sa zemljama regiona, BiH se nalazi na trećoj poziciji, poslije Srbije i Albanije.

"BiH bilježi jedan fenomenalan rast po pitanju direktnih stranih investicija i ono što je zanimljivo, evo, dosegli smo treću poziciju u regionu. Mislim da će to u budućnosti biti još bolje, ali sigurno za sad i ono što mi nudimo, investitor su prepoznali“, rekao je Kubatlija.

Na kraju je istakao da FIPA ima više od 500 raspoloživih projekata za potencijalne investitore, a riječ je o projektima iz oblasti turizma, solarne energije, rudarstva, metaloprerađivačke i drvoperađivačke industrije.

FIPA je državna agencija koja djeluje u sklopu Vijeća ministara BiH. Njen osnovni zadatak je koordinacija svih institucija u BiH koje rade na privlačenju stranih investicija.