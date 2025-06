Neophodno je da Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija usvoji rezoluciju kojom traži prekid vatre u Gazi, rekao je slovenski predstavnik u Vijeću sigurnosti UN-a Samuel Žbogar.

Najavio je da će Vijeće sigurnosti ove ili početkom naredne sedmice o rezoluciji kojom se poziva na prekid vatre u Gazi i izrazio nadu da će rezolucija biti usvojena.

"Situacija u Gazi je doista strašna, a nažalost Vijeće sigurnosti nema ovlasti nad samom agencijom za pomoć Palestincima UNRWA. Agencija je neovisna pod pokroviteljstvom generalnog sekretara Ujedinjenih naroda, koji je naredio i dvije istrage o dešavanjima oko agencije kojoj se stavljaju na teret određene stvari. Prva je interna koja će biti dovršena do kraja februara i međunarodna istragu koja je počela ovih dana i čiji će se rezultati znati krajem aprila. Ovo je međunarodna neovisna istraga koju vodi bivši francuski ministar vanjskih poslova", naglasio je Žbogar.

Istakao je da smatra da je imperativ da Vijeće sigurnosti donese rezoluciju kojom poziva na prekid vatre u Pojasu Gaze.

"O ovoj rezoluciji pregovaramo dvije sedmice. Gotovo svaki dan razgovaramo o tome. Ovih dana smo mi izabrani članovi Vijeća sigurnosti UN-a imali sastanak s Arapskom skupinom na kojem su nam rekli da su odlučili ići dalje. Odluka će se dati na glasanje. Još nije jasno hoće li to biti ove sedmice ili možda početkom naredne. Naravno, svi se nadamo da će rezolucija biti usvojena i da će imati neki učinak na terenu. No, to još nije sasvim jasno jer neke zemlje još uvijek imaju problema s tekstom rezolucije", istakao je Žbogar.

Naglasio je da se u prošlosti puno više odluka na Vijeću sigurnosti UN-a donosilo jednoglasno, no nakon rata u Ukrajini i sada s ovom krizom u Gazi, puno je napetosti i puno frustracija od svih koji su u Vijeću sigurnosti, jer se ne može intervenirati učinkovitije u riješavanju krize u Gazi.

"Zbog toga mislim da je i posljednja sjednica, koja je održana iza zatvorenih vrata, bila vrlo emotivna, i s moje strane, jer već nekoliko mjeseci pratimo što se događa u Gazi. Iz UNRWA-e nam javljaju da novca imaju samo do kraja februara, kako bi mogli dostaviti humanitarnu pomoć, a u svakom trenutku bi se trebao dogoditi ovaj stravičan napad na Rafu, gdje je milion izbjeglica stisnuto u gradu poput Ljubljane. Svi osjećamo neku strepnju da smo odgovorni za mir, sjedimo u Vijeću sigurnosti i kao država, ali istovremeno ne možemo aktivnije intervenirati u to, osim tražiti da se ipak mora postići prekid vatre. Stoga mislim da je pritisak unutar Vijeća sigurnosti jako porastao i da će se glasati sljedećih dana", istakao je Žbogar.

Naveo je da da Sjedinjene Američke Države već duže vrijeme, pa i ovih dana, pokušavaju postići dogovor između Izraela i Hamasa za prekid neprijateljstava, za pauzu, kako je oni zovu, unutar koje bi oslobodili taoce.

"Istodobno, bila bi to duga pauza, recimo nekoliko sedmica, koja bi se zatim, nadamo se, pretvorila u duži prekid neprijateljstava. Nije istina da Sjedinjene Američke Države ne pokušavaju. Trude se na terenu. Ali u ova četiri mjeseca nismo vidjeli nikakav uspjeh. Ali sada smo stvarno na prelomnoj točki – ako dođe do napada na Rafah i tamošnje izbjeglice, prave izbjeglice, Palestinci, nemaju kamo pobjeći. Mislim da je ovo ključna tačka bez povratka i možemo očekivati ​​strašnu situaciju u samom Rafahu, kao i eksploziju u regiji gdje napetosti ionako rastu. Kao što vidimo, u Jemenu, u Siriji, u Libanonu jako malo nedostaje da se dogodi nesretna kombinacija i eksplozija. Ovih dana opet se vode razgovori koji bi trebali dovesti do prekida. Nadamo se. Također, ovi razgovori koje vodimo o rezoluciji dodatni su pritisak i nadam se da će pomoći da se postigne dogovor o oslobađanju talaca", istakao je Žbogar.