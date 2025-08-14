Izraelski zračni napadi na kuće i šatore u kojima su smještene raseljene porodice ubili su u srijedu najmanje 64 Palestinaca, uključujući sedam članova jedne porodice, širom Pojasa Gaze, rekli su medicinski izvori.

Četiri osobe su izgubile život kada su izraelske snage granatirale Palestince koji su čekali pomoć u blizini koridora Netzarim u centralnoj Gazi, rekli su ljekari.

Još dvanaest osoba je poginulo kada je izraelski zračni napad ciljao porodičnu kuću u naselju Zeitoun u jugoistočnom dijelu grada Gaze.

U izraelskom granatiranju također je ubijeno još 11 osoba u blizini mjesta za distribuciju pomoći u sjevernom dijelu Pojasa Gaze.

Još petero Palestinaca je ubijeno u izraelskom napadu usmjerenom na okupljanje civila u blizini raskrsnice Al-Tuwam u sjeverozapadnom dijelu Pojasa Gaze.

Četiri druge osobe su ubijene, a desetine su ranjene izraelskom vatrom na ljude koji su čekali pomoć jugoistočno od Deir al-Balaha u centralnoj Gazi.

U izraelskom napadu ubijene su tri osobe, a nekoliko drugih je ranjeno u ulici al-Thani u naselju Sheikh Ridwan u sjevernom dijelu grada Gaze.

Palestinka i njena kćerka također su ubijene u izraelskom napadu čija je meta bio stambeni stan u Starom gradu Gaze.