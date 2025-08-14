RAT PROTIV GAZE
Najmanje 64 Palestinaca ubijeno u izraelskim napadima na kuće i šatore raseljenih širom Gaze
Među žrtvama je sedam članova iste porodice, uključujući petero djece.
Još petero Palestinaca je ubijeno u izraelskom napadu usmjerenom na okupljanje civila u blizini raskrsnice Al-Tuwam u sjeverozapadnom dijelu Gaze. / AA
14 August 2025

Izraelski zračni napadi na kuće i šatore u kojima su smještene raseljene porodice ubili su u srijedu najmanje 64 Palestinaca, uključujući sedam članova jedne porodice, širom Pojasa Gaze, rekli su medicinski izvori.

Četiri osobe su izgubile život kada su izraelske snage granatirale Palestince koji su čekali pomoć u blizini koridora Netzarim u centralnoj Gazi, rekli su ljekari.

Još dvanaest osoba je poginulo kada je izraelski zračni napad ciljao porodičnu kuću u naselju Zeitoun u jugoistočnom dijelu grada Gaze.

U izraelskom granatiranju također je ubijeno još 11 osoba u blizini mjesta za distribuciju pomoći u sjevernom dijelu Pojasa Gaze.

Još petero Palestinaca je ubijeno u izraelskom napadu usmjerenom na okupljanje civila u blizini raskrsnice Al-Tuwam u sjeverozapadnom dijelu Pojasa Gaze.

Četiri druge osobe su ubijene, a desetine su ranjene izraelskom vatrom na ljude koji su čekali pomoć jugoistočno od Deir al-Balaha u centralnoj Gazi.

U izraelskom napadu ubijene su tri osobe, a nekoliko drugih je ranjeno u ulici al-Thani u naselju Sheikh Ridwan u sjevernom dijelu grada Gaze.

Palestinka i njena kćerka također su ubijene u izraelskom napadu čija je meta bio stambeni stan u Starom gradu Gaze.

U Gazi, u izraelskim napadima ubijeno je sedam članova porodice, uključujući petero djece i jednu ženu, a drugi su povrijeđeni kada je pogođen njihov šator u Tel al-Hawi.

Među ostalim poginulima su i Palestinac koji je čekao pomoć u blizini Netzarima i još jedan u području Morag na jugu Gaze, prema riječima medicinara.

Izraelske snage su također ubile osam Palestinaca i ranile 18 drugih koji su učestvovali u obezbjeđivanju operacija pomoći u naselju Al-Saftawi na sjeveru Gaze, rekli su medicinski izvori za Anadolu.

Na sjeveru Gaze, još šest članova grupe za obezbjeđenje pomoći ubijeno je u izraelskom napadu čija je meta bila u području Al-Sudaniya.

Izrael se suočava sa sve većim osudama zbog genocidnog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. ubio više od 61.700 žrtava.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.

