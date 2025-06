Uoči ključnog sudskog ročišta u Velikoj Britaniji sljedeće sedmice, supruga osnivača WikiLeaksa Juliana Assangea vidi slabe šanse da njen muž uspije u svom posljednjem pokušaju da spriječi njegovo izručenje SAD-u.

U intervjuu za australijsku televiziju SBS News, Assangeova supruga i advokat Stella Assange rekla je da se ne nada da će situacija ići u željenom pravcu.

Visoki sud u Londonu trebao bi u utorak započeti dvodnevno ročište za odlučivanje o Assangeovoj sudbini, a ako sudije odbiju njegovu molbu, on će iscrpiti svoje pravne mogućnosti u Britaniji

Assange se bori protiv izručenja iz Britanije u SAD, gdje se traži pod optužbom za špijunažu.

“Nemam nade da će ovo ići na naš način. Čak i ako bi nam to pošlo za rukom, što znači da bi on imao dozvolu da se žali i da se njegovi argumenti saslušaju u potpunosti, onda bi to značilo da Julian ostaje u zatvoru“, rekla je ona.

Ako Assange izgubi žalbu, tada može podnijeti žalbu Evropskom sudu za ljudska prava kako bi spriječio njegovo izručenje SAD-u.

Međutim, njegov pravni tim strahuje da bi britanska vlada mogla pokušati da ga smjesti u avion prije nego što se to dogodi.

“To je sada pitanje života i smrti za mog muža. Julijan će biti stavljen u rupu ako bude izručen, u to nema sumnje. Biće stavljen u rupu tako daleko i duboko u zemlju da mislim da ga više nikada neću vidjeti“, kazala je Assange.

Julian Assange, australijski državljanin, nalazi se u pritvoru u Velikoj Britaniji, gdje su vlasti odobrile njegovo izručenje SAD-u prošle godine. Za njim se traga zbog navodne uloge u špijunaži i širenju tajnih američkih vojnih informacija.

On je u pritvoru oko četiri godine u zatvoru Belmarsh nakon što je sedam godina proveo u ambasadi Ekvadora u Londonu, gdje je prvobitno zatražio diplomatski azil od švedskih vlasti.

Australska vlada je izrazila podršku vraćanju Assangea u Australiju, ali je naglasila da ne može intervenirati u sudskim procesima druge zemlje.