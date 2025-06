Selvedina Bašić iz Travnika vlasnica je zanimljivog brenda koji je nazvala "Baška", a koji se bavi proizvodnjom unikatnih torbi od recikliranih materijala.

Dugo je radila kao trgovac, a nakon rođenja trećeg djeteta odlučila je pokrenuti vlastiti biznis jer joj posao u smjenama više nije odgovarao.

Kako je kazala u razgovoru za agenciju Anadolu, šivajući cekere došla je na ideju o reciklaži i počela je šiti različite stvari za klijente.

"Ideja o reciklaži teksasa se pojavila kada sam počela svoje ormare preslagivati i vidjela veću količinu teksasa za koji nisam znala da li je za baciti. Ponijela sam farmerke i sašila sebi ceker, svidio mi se i onda sam ja sve to donijela i počela krojiti i šiti. Uglavnom, sve je plod mašte i onda sam razmišljala dugo da li da to brendiram, pa sam odlučila da to može biti 'Baška' jer svaka torba nije ista, tako da je to sve iz glave dolazilo, redanje boja, redoslijed", pričala je Bašić.

Sve se može iskoristiti

Naglašava da se sve može iskoristiti, a gotov proizvod će naći kupca, pa je počela praviti proizvode od jeansa koji se može reciklirati.

Dodaje kako je uložila mnogo vremena i znanja da kreira jedinstven proizvod na tržištu koji zadovoljava potrebe savremene žene, tako da ova vrijedna Travničanka danas u svojoj radnji šije razne stvari, od ženskih torbi do cekera, dječjih torbica, ruksaka do pernica i nesesera.

"Sinu sam sašila pernicu koju rado nosi u školu, ruksake za treninge. Došla mi je žena i pitala da joj napravim ruksak, ali s džepom da ima kada ide na Vlašić, da stavi termos bocu, i ja sam tako i uradila kako je htjela", istakla je Bašić.

Kako je kazala, vrlo često ljudi kupuju njene torbe, ruksake i pernice kao poklon za drage osobe, te dodaje da za njene reciklirane torbe od jeansa postoji veliko interesovanje gotovo svih generacija.

"Moja jedna torba je završila i u Dubaiju, uzimaju i doktorice i djeca, učenice, tinejdžerke", rekla je ova poduzetnica, napominjući da su njene torbe našle kupce i u mnogim evropskim zemljama.

Torbe kao plod kreativnosti i ljubavi

Ističe kako mnogo voli ovaj posao koji zahtijeva dosta kreativnosti ali i ljubavi, dodajući da nikada ne osjeća umor, posebno zbog toga što je svaki njen proizvod po sebi poseban i jedinstven.

Naglašava da je svaka torba zaista unikatna i to im daje posebnu vrijednost na veoma zahtjevnom i prenatrpanom tržištu.

"Zato sam i dala naziv 'Baška', svaka torba bude unikatna i posebna, volim da je praktično, a lijepo, naravno. Planiram i vez napraviti na teksasu, znači kombinacija teksasa i bosanskog etno detalja", kazala je.

Na kraju je obećala da će i dalje s velikom ljubavlju i pažnjom nastaviti šiti raznolike proizvode za svoje kupce koji joj se javljaju širom Bosne i Hercegovine, regije pa i šire.

"Imam neke nove ideje i artikle koje ljudi mogu zapratiti na mojoj stranici, a ja obećavam da će i dalje biti puno iznenađenja", istakla je ova vrijedna i kreativna Travničanka, napominjući da se ljudi trebaju baviti onim što vole jer često iz hobija nastaju poznati i veliki brendovi.