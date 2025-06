Portparol Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je zahtjev visokog diplomate Evropske unije (EU) Josepa Borrella za međunarodnom istragom smrti ruskog opozicionog političara Alekseja Navaljnog.

Na brifingu za novinare u Moskvi, Peskov je naglasio da Rusija generalno smatra neprihvatljivim jezik zahtjeva, a još više to što dolazi od Borella.

Nakon sastanka ministara vanjskih poslova EU-a u ponedjeljak, Borrell je rekao da Rusija "mora dozvoliti nezavisnu i transparentnu međunarodnu istragu" o okolnostima "iznenadne smrti" Navaljnog.

O obraćanju supruge Alekseja Navaljnog Julije, objavljenom na društvenim mrežama, Peskov je rekao da su njene optužbe "neutemeljene i neosnovane".

"Ostavljamo ovo bez komentara. Naravno, ovo su apsolutno neosnovane, bezobrazne optužbe... Ali s obzirom na to da je ostala udovica bukvalno prije nekoliko dana, ostavljam to bez komentara", rekao je on.

Ruska kazneno-popravna služba saopštila je u petak da je Navaljni preminuo u zatvorskoj koloniji u kojoj je služio kaznu.

Služba je navela da je Navaljni izgubio svijest nakon šetnje arktičkim Jamalo-Nenečkim autonomnim okrugom, gdje se nalazi kolonija.

Ruske vlasti su izvršile nekoliko inspekcija kako bi utvrdile činjenice u vezi s njegovom smrću.

Navaljni je uhapšen u januaru 2021. nakon boravka u bolnici u Njemačkoj, gdje se liječio od trovanja. Zapadne zemlje i sam Navaljni okrivili su Rusiju za trovanje, što Kremlj negira.

Osuđen je na 19 godina zatvora zbog optužbi za ekstremizam i druga krivična djela. Već je služio kaznu od 11,5 godina zbog optužbi za prevaru.

Osim toga, Peskov je rekao da nema informacija o izvještajima u kojima se tvrdi da je bivši ruski pilot Maksim Kuzminov, koji je prošle godine oteo vojni helikopter Mi-8 i dao ga Ukrajini, ubijen vatrenim oružjem u Španiji.

"To pitanje nije na našem dnevnom redu. Nemamo nikakvih informacija o tome. Ne znam da li je bilo izvještaja diplomatskim kanalima", rekao je on.