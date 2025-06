Predsjedavajući Upravnog odbora i generalni direktor AA Serdar Karagoz predstavio je u Ankari nove fotografije zabilježene u Gazi, koje predstavljaju i novi dokaz o genocidu koji Izrael sprovodi nad Gazom i palestinskim narodom.

U organizaciji AA u Ankari je održan panel pod nazivom „Genocid u Gazi: Novi dokazi“, kojem su, osim Karagoza, učestvovali šef Direkcije za komunikacije Predsjedništva Republike Turkiye Fahrettin Altun i generalni direktor Radio-televizije Turkiye (TRT) Zahid Sobaci i brojni gosti.

Karagoz je u govoru na otvaranju panela, podsjećajući kako Izrael od 7. oktobra vrši intenzivne napade na Gazu, poručio kako je to nezamisliv nivo brutalnosti koja se može vidjeti samo u filmskim scenarijima.

Ističući da je dužnost i odgovornost novinara prenijeti ovu situaciju svijetu u svoj njenoj realnosti, Karagoz je rekao: "Kao Anadolu Agency, pratili smo napade Izraela i izraelske vlade na Gazu, iz minute u minutu, kako našoj zemlji i svijetu od oktobra. 26 naših kolega je u Gazi i obavljaju svoje zadatke."

Karagoz je podsjetio kako je, nažalost, jedan od kolega iz Anadolu Muntasir es-Savvaf ubijen u Gazi i položio svoj život kao šehid, te izrazivši rahmet poručio je kako će Muntasirovo ime živjeti.

Karagoz je također naglasio da su mnogi novinari bili meta izraelskih napada i rekao da je do sada ubijeno gotovo 130 novinara.

"Gotovo svi od naših 26 kolega imaju nekoga ko je pao kao šehid u napadima na Gazu. Naši prijatelji tamo pokušavaju preživjeti i također pokušavaju ovu situaciju prenijeti svijetu. I jedno i drugo pokušavaju učiniti najbolje što mogu. Mnoge od fotografija koje danas vidimo u međunarodnim medijima su fotografije koje su zabilježili ovi herojski novinari i fotoreporteri Anadolu Agency iz Gaze", rekao je Karagoz.

"Osmislili smo trilogiju. Dokaz, svjedok i optuženik

Karagoz je podsjetio kako AA od oktobra prošle godine nastoji svjetskoj javnosti prikazati ratne zločine kojima su svjedočili, te su u tom kontekstu pripremili knjigu "Dokazi", sa sadržajima koji se koriste kao dokazni materijal u sudskom procesu koji se protiv Izraela vodi u Hagu.

Knjiga sadrži vizualne dokaze koji se u okviru međunarodnog prava, prema Rimskoj konvenciji, smatraju ratnim zločinom.

"Osmislili smo trilogiju. Prva knjiga je 'Dokazi'. U procesu koji se danas vodi u Haagu, u predmet su uvršteni brojni dokazi iz knjige. Zatim smo pripremili knjigu 'Svjedok' koja je trenutno u nacrtu i još nije objavljena. U Knjigu svjedoka ubrajamo i svjedoke među nama koji su obavljali zadatke u Gazi i svjedočili ovom genocidu i ovoj brutalnosti. Treća knjiga naše trilogije je 'Optuženi', odnosno zločinci. Počinitelji u Izraelu koji su izazvali ovu brutalnost i genocid", pojasnio je Karagoz.

"Htjeli smo ovim knjigama ostaviti trag u povijesti. To je naša najveća odgovornost. Možda će to biti najozbiljniji doprinos koji ćemo dati u životu. Jer ono što smo doživjeli od 7. oktobra pokazuje brutalnost koja se neće zaboraviti do posljednjeg trenutka svijeta, do kijameta. Kao Anadolu Agency, naša je odgovornost da to zabilježimo na najprikladniji, najstrateškiji i najtrajniji način."

Karagoz je potom kazao da Anadolu Agency danas želi s javnošću podijeliti nove dokaze o genocidu u Gazi, te na ekran projektirao fotografije dopisnika i fotoreportera AA u Gazi.

Podsjetivši da je okvir "genocida", "zločina protiv čovječnosti" i "ratnih zločina" određen u Rimskom statutu Međunarodnog kaznenog suda, Karagoz je kazao u koje članke Rimskog statuta spadaju zločini zabilježeni fotografijama.

Govorio je i o autoru ovih fotografija Aliju Jafallahu.

"Izgubio je gotovo čitavu porodicu. Postoji čak i njegova fotografija u našem takmičenju za fotografiju godine. Međutim, Ali Jadallah se tu pojavljuje kao subjekt fotografije, a ne kao fotograf. Pod ruševinama ljubi bratovu ruku. Fotografija je dobro poznata svjetskoj javnosti", rekao je Karagoz.

Napominjući da se prema Rimskom statutu ratnim zločinom smatra i napad na vozilo hitne pomoći, Karagoz je nastavio:

"Poznajete djevojčicu Hind Rajab koja je privukla veliku pažnju svjetske javnosti. Njeno beživotno tijelo pronađeno je nakon 12 dana. Preživjela je prvi napad i tražila pomoć od palestinskog Crvenog polumjeseca. Palestinski Crveni polumjesec šalje hitnu pomoć i to vozilo je pogođeno. Vjerujemo da će ova fotografija biti jedan od najvećih dokaza u Haagu."

Vezano za fotografiju koju je snimio Ali Jadallah 4. februara, a koja prikazuje džamiju Es-Shuheda, koja je teško oštećena u izraelskim napadima, Karagoz je rekao da izraelska administracija nije poštedila zgrade koje se koriste u vjerske, obrazovne, umjetničke, znanstvene ili dobrotvorne svrhe, povijesni artefakti, bolnice, pacijenti i ranjenici.

"To se s jedne strane vidi kao ratni zločin, a s druge strane kao strategija da se potpuno unište povijesne strukture u Gazi, ne samo da se Gaza očisti od ljudi, nego i od njezine povijesti, kulture i svega što podsjeća na Gazu iz prošlosti. Ovo je veliki ratni zločin", konstatovao je Karagoz.

Napomenuo je kako ove fotografije predstavljaju nove dokaze koji su se pojavili nakon objaviljivanja knjige "Dokazi".

"Suđenje se nastavlja. Anadolu Agency svakodnevno osigurava simultani prevod sudskih procesa. Nastavit ćemo s iznošenjem novih dokaza sudu. Danas, uvrštavajući nove fotografije u našu knjigu dokaza, želio bih izraziti da moramo raditi zajedno s velikom odgovornošću kako bismo ovu bilješku koju smo upisali u povijest učinili strateškom i trajnom. Hvala svima, na učešću", zaključio je Karagoz.