Potrošnja plina u Evropi 2023. godine pala je na najniži nivo u poslednjih deset godina, jer su zemlje povećale mjere efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije, saopštio je Institut za energetsku ekonomiju i finansijsku analizu (IEEFA) u srijedu.

Od početka rusko-ukrajinskog rata, potražnja za prirodnim plinom je opala za 20 posto širom Evrope.

Podaci IEEFA-e otkrivaju da su Njemačka, Italija i Velika Britanija pokretači pada potražnje za prirodnim plinom i da se predviđa da će potrošnja gasa na kontinentu dostići vrhunac 2025. godine.

S obzirom na to da su tržišta brzo suzbijala svoje oslanjanje na ruski plin nakon invazije, IEEFA predviđa da će uvoz LNG-a porasti 2023. kako bi nadoknadio manjak. Međutim, evropska potražnja za prirodnim plinom je zapravo bila jednaka iz godine u godinu.

Uprkos tome, zemlje nastavljaju da grade novu LNG infrastrukturu. Osam uvoznih terminala pušteno je u rad od februara 2022., a očekuje se da će još 13 projekata biti operativno do 2030. To znači da bi kombinovani kapacitet evropskih LNG terminala mogao biti triput veći od očekivane potražnje prirodnog plina do kraja decenije.

"Dvije godine nakon ruske invazije na Ukrajinu, evropski energetski sistem je raznovrsniji i otporniji. Kriza je u određenoj mjeri kontrolisana, mjere efikasnosti su povećane, a instalacije obnovljivih izvora energije i toplotnih pumpi su ubrzane", rekla je Ana Maria Jaller-Makarewicz, vodeći energetski analitičar IEEFA-e za Evropu.

Dodala je da Evropa mora učiti iz svojih prošlih grešaka i izbjeći da se previše oslanja na SAD, koje su prošle godine obezbijedile gotovo polovinu svog uvoza LNG-a.

Uspjeh Evrope u smanjenju uvoza ruskog plina u suprotnosti je sa podacima o porastu isporuka prirodnog iz Rusije. U periodu između 2021. i 2023. godine, ruske isporuke prirodnog plina Evropi porasle su za 11 posto, dok su isporuke u Španiju udvostručene, a u Belgiju više nego utrostručene. Nadalje, Turkiye i Grčka su počele uvoziti ruski prirodni plin 2022. godine.

Španija, Francuska i Belgija su prošle godine uvezle 80 posto ruskog prirodnog plina u Evropi.

Evropski terminali koji su uvezli najviše ruskog prirodnog plina između 2021. i 2023. bili su Zeebrugge u Belgiji, Montoir-de-Bretagne u Francuskoj, Bilbao u Španiji, Gate u Holandiji, Dunkerque u Francuskoj i Mugardos u Španiji.