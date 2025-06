Član Evropskog parlamenta (EP) Marc Botenga izjavio je da treba izvršiti pritisak na evropske vlade da okončaju izraelsku “genocidnu“ praksu nad Palestincima, te je poručio da slanje oružja Izraelu predstavlja direktno saučesništvo u genocidu.

Belgijski poslanik iz grupe Ljevice Botenga je u zgradi EP-a razgovarao s novinarom Anadolu o praksi Izraela prema Palestincima i stavu evropskih zemalja spram dešavanja u Pojasu Gaze.

“To su krvavi napadi kakve nismo vidjeli dugo vremena, etničko čišćenje, masakr civila kakav nismo vidjeli decenijama. Većina mrtvih su žene i djeca. Sve to jasno govori da je ovo rat protiv cjelokupnog stanovništva“, rekao je Botenga.

Ističući da je teško i zamisliti šta se dogodilo gledano iz Evrope, Botenga je podsjetio na priču o šestogodišnjoj Hind Receb, čija porodica je poginula u izraelskom napadu, a na meti napada se našlo i vozilo hitne pomoći koje je otišlo da je spasi.

“Umjesto priče o brojkama ubijenih, neophodno je pričati svaku priču pojedinačno, treba znati njihove priče i lica jer su to ljudska bića. Ubijaju ih masovno. To je izuzetno šokantno“ rekao je on.

Botenga: Naravno da je to genocidna praksa

Istakao je da je logično i normalno da se Izraelu sudi za genocid u Pojasu Gaze.

“Ako pogledate šta se dešava i različite dimenzije definicije genocida, ne možete učiniti ništa drugo osim reći da su ovo politike genocida- Naravno, to su genocidne prakse“, kazao je Botenga.

On je također kazao da Izrael ne provodi etničko čišćenje samo u Pojasu Gaze, već da se nasilje provodi i nad Palestincima u okupiranoj Zapadnoj onali i u Al-Qudsu (Jeruzalem).

Nema promjena bez konkretnog pritiska na Izrael

Polažući velike nade u sudski proces koji je Južnoafrička Republika pokrenula protiv Izraela pokrenula pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, Botenga je rekao da je hitno potreban prekid vatre.

“Moramo izvršiti pritisak na naše vlade zbog toga jer Izrael neće stati. Vidjeli smo da se stav vlada može promijeniti mobilizacijom društva u Evropi“, kazao je Botenga.

Podsjetio je da je Belgija poništila dozvole fabrici koja izvozi vojnu opremu u Izrael.

“Vidjeli smo da o takvim mjerama govore i Irska i Španija. Ako ne bude konkretnog pritiska na Izrael, ništa se neće promijeniti. Danas još uvijek ide oružje u Izrael preko Evropske unije, sa teritorije evropskih zemalja. Slanje oružja u Izrael je direktno saučesništvo u genocidu. Pogledajmo Sporazum o partnerstvu između EU i Izraela. Ovo je trgovinski i ekonomski sporazum . Omogućava Izraelu pristup evropskom tržištu. Nemoguće je reći da je sporazum danas legitiman jer sam sporazum govori o ljudskim pravima. Član 2 kaže da je ovaj sporazum zasnovan na poštovanju ljudskih prava. Danas ne možemo reći da Izrael poštuje ljudska prava. Stoga sporazum treba poništiti“, zaključio je Botenga.