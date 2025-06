Američki predsjednik Joe Biden izrazio je nadu da će prekid vatre u Pojasu Gaze biti postignut do 4. marta.

"Nadam se do kraja vikenda... Moj savjetnik za nacionalnu sigurnost mi kaže da smo blizu. Blizu smo. Nismo još gotovi. Nadam se da ćemo do sljedećeg ponedjeljka imati prekid vatre", rekao je Biden tokom predizborne posjete New Yorku.

Biden je u međuvremenu za NBC rekao da će Izrael zaustaviti svoj rat u Gazi tokom mjeseca ramazana ukoliko se postigne dogovor o oslobađanju zarobljenika.

"Bliži se ramazan i došlo je do dogovora Izraelaca da se neće uključiti u aktivnosti tokom ramazana, kako bi nam dali vremena da izvučemo sve taoce", rekao je Biden.

Izrael je pokrenuo smrtonosnu ofanzivu na Pojas Gaze od prekograničnog upada Hamasa 7. oktobra, ubivši više od 29.782 ljudi i izazivajući masovno uništenje i nestašice potrepština. Vjeruje se da je u napadu Hamasa ubijeno skoro 1.200 Izraelaca.

Izrael je pred Međunarodnim sudom pravde optužen za genocid. Privremenom presudom u januaru Tel Avivu je naloženo da zaustavi genocidna djela i poduzme mjere kako bi se osiguralo pružanje humanitarne pomoći civilima u Gazi. Uprkos naredbi suda, Izrael je nastavio izvoditi napade u Pojasu Gaze, a planirana je i invazija na Rafah, gdje je smješteno oko 1,5 miliona Palestinaca.