Zamjenik ministra vanjskih poslova Turkiye Ahmet Yildiz, nakon jučerašnjeg izlaganje pred Međunarodnim sudom pravde (ICJ), poručio je kako ne postiji pravilo u vladavini prava koje Izrael nije prekšio.

"Ne postoji pravilo iz vladavine prava koje Izrael ne krši. Nažalost, nema ni moralnog pravila", rekao je Yildiz za Anadolu nakon jučerašnjem izlaganja u Hagu, gdje se govorilo o pravnim posljedicama izraelske prakse na okupiranim palestinskim teritorijama, te dodao: "Spominju se mnoga prava i pravila, ali nažalost, kada je riječ o Izraelu, ona nisu baš važeća niti se provode. Zapravo, pravo rješenje problema je da se Izrael vrati međunarodnom legitimitetu, to je vrlo jasno".

Navodeći da su u većini prezentacija drugih zemalja u Vijeću branjene teze u skladu s nezakonitošću izraelske okupacije, kao što je navela Turkiye, Yildiz je podsjetio kako se svi govornici slažu u ovome, ali nažalost to se ne može provesti u praksi zbog blokade u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija.

Navodeći da je jučer skrenuo pažnju na humanitarnu dramu u Gazi, Yildiz je rekao: "Razlog zašto smo spomenuli Gazu je to što situacija postaje vrlo loša. Veličina, opseg i šteta uzrokovana napadima Izraela prevazišli su svačiju maštu. Nadam se da neće biti operacije u Rafahu, da će razmjena talaca i pregovori o prekidu vatre biti zaključeni i otvoriti vrata miru."

"Objasnili smo nezakonitosti i opasnosti uključene u izraelske prakse i odluke da promijeni historijski status Al-Qudsa (Jerusalema), kao i njegove prakse da promijeni status svetih mjesta u Palestini", dodao je Yildiz.

Ističući da je vrlo važno zaštititi status Al-Qudsa i tamošnjih svetih mjesta, Yıldız je podvukao: "Moram ovo reći. Naravno, Istočni Al-Quds će biti glavni grad palestinske države. Svako drugo rješenje osim ovog neće ionako biti prihvaćeno u islamskom svijetu. Zapravo, neće biti prihvaćeno uopće u svijetu".

"Iako cionistički lobi tvrdi suprotno, naglašava, kažem cionistički lobi, a ne židovski lobi. Zato što postoji mnogo nežidovskih ljudi i grupa unutar ovog cionističkog lobija. Dakle, to je već jedan od parametara rješenja. Jedan od razloga zašto ovo spominjem je taj što se približava ramazan, ali neki izraelski ministri još uvijek pozivaju židovske doseljenike i Židove da ilegalno uđu i skrnave ova sveta mjesta. To su vrlo opasne radnje. Zapravo, oni to rade dok su emocije već uzburkane i masakri u Gazi se nastavljaju. Kao što znate, Sud se toga također dotakao u odlukama o privremenoj zabrani koje je dao u slučaju genocida. Takve izjave treba izbjegavati. Zato smo se posebno dotakli ovih", zaključio je Yildiz.