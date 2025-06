Norveški profesor i ljekar Mads Gilbert izjavio je da brutalne scene iz Gaze prevazilaze sve okrutnosti koje je dosad vidio u životu, te da je šokiran dvostrukim standardima zapadnih vlada prema Palestincima.

Gilbert je u Istanbulu prisustvovao konferenciji "Palestina i budućnost globalnih odnosa" održanoj u organizaciji Univerziteta Ibn Haldun.

U razgovoru za agenciju Anadolu posebno se osvrnuo na suđenje Izraelu pred Međunarodnim sudom pravde (ICJ) pod optužbom da je prekršena Konvencija o genocidu.

"Meni je dovoljno samo vidjeti kako izraelska okupaciona vojska palestinski narod u Gazi izlaže izgladnjivanju, dehidriranju, smrzavanju, bombardovanju i teškom ranjavanju. Po mome mišljenju, ovo je ratni zločin i prevazilazi sve zločine koje sam vidio u svom životu. Ovo je definitivno mnogo više od obične vojne operacije. Ovo je kažnjavanje cjelokupnog stanovništva iako je kolektivno kažnjavanje nezakonito. Ovo je napad na civilno stanovništvo, žene, djecu, starije osobe, svakoga ko ne nosi oružje i sveopšti rat protiv palestinskog zdravstvenog sistema, što je u suprotnosti s međunarodnim pravom", kazao je Gilbert.

Istakao je da je izgladnjivanje postalo oružje za masovno uništenje.

"Kakav čovjek, s namjerom i planom, uzrokuje da više od milion djece umire od gladi i da nemaju pristup pitkoj vodi? U kojoj smo to godini? Jesmo li u 1600, 1400. ili 2024. godini?", zapitao se ovaj ugledni ljekar.

Kako je kazao, prisiljavanje ljudi na glad i žeđ unaprijed je isplanirano zlo i najbolniji način da se izvrši napad na volju palestinskog naroda za otporom.

Smatra da je očigledno da Izrael provodi kolonijalističku politiku protiv palestinskog naroda.

Naglasio je da Izrael izgladnjivanjem prisiljava palestinski narod da napusti Gazu.

"Problem Palestine i Izraela nije teški sukob nego je ovo prava okupacija“, rekao je Gilbert.

Podsjetio je da Izrael čak napada i na Agenciju Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA).

Dvostruki standardi

Izrazio je poseban gnjev i ljutnju prema vladama zapadnih država koje samo nijemo posmatraju izraelske napade protiv Palestinaca.

"Užasnut sam, šokiran i veoma ljut što zapadne vlade nisu zaustavile Izrael sankcijama, bojkotom i mirnim političkim sredstvima, kao što su to učinili protiv Rusije zbog invazije Ukrajine. Ovi dvostruki standardi su veoma sramotni za sve one koji sebe nazivaju prijateljima ljudskog roda, prijateljima čovječanstva i zaštitnicima međunarodnog prava", kazao je on.

Napominjući da se sada koristi neki novi narativ, Gilbert je rekao da koncepte kao što su "kolonizacija", "aparthejd" i "rasizam" treba češće koristiti jer ti koncepti objašnjavaju politiku Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Izraela.

"Mislim da se nalazimo u novoj eri neokolonijalizma, koja je veoma opasna, eri u kojoj moć, a ne pravo, definiše ono što je ispravno. Vraćamo se zakonu džungle, gdje najjači mogu raditi šta hoće bez ikakvog ograničenja, bez poštovanja međunarodnog prava i osnovnih ljudskih vrijednosti", smatra ovaj profesor.

Pojasnio je da je prirodno da se ljudi međusobno poštuju, da je pružanje vode žednima i hrane gladnim ljudima ljudska vrijednost, te da bi svako sigurno želio vidjeti te vrijednosti kod svoje djece.

"Sve te vrijednosti su međutim napadnute od strane Izraelske države u okupiranoj Palestini, posebno u Gazi", rekao je Gilbert.

Solidarnost s Palestinom

Gilbert je podsjetio da su ljudi širom svijeta ustali protiv izraelskih napada u znak solidarnosti s Palestinom, a posebno mladi ljudi koji izlaze na ulice i demonstriraju, poručujući "ovo nije svijet kakav želimo".

Mišljenja je da demonstracije koje se održavaju širom svijeta ulijevaju nadu, dodajući da je zanimljivo da djevojke i žene, posebno u njegovoj zemlji Norveškoj, predvode proteste protiv onoga što se dešava u Gazi.

Gilbert je dodao da protivljenje dobrih i humanih ljudi i mladih Jevreja onome što se dešava u Gazi predstavlja očigledno problem za američkog predsjednika Joea Bidena, državnog sekretara Antonyja Blinkena i Pentagon, a da je to čak problem i za velike sile.

Istakao je da je upravo pritisak ulica razlog za promjenu stava nekih evropskih vlada.

Gilbert je kazao da se jaz između država i naroda postepeno produbljuje i da je postao veliki problem za mnoge vlade, napominjući da zato treba nastaviti održavati proteste podrške Palestini.

Podsjetio je da su se Evropa, SAD i NATO, koji su provodili politiku bojkota, izolacije i sankcija protiv Rusije zbog njene invazije na Ukrajinu, tome usprotivili kada su Palestinci bojkotirali Izrael.

Profesor Gilbert je na kraju naglasio da je ključno da ljudi širom svijeta nastave sa aktivnostima i protestima protiv Izraela.

"Moramo nastaviti naše aktivnosti, moramo imati više demonstracija, više aktivnosti, više informacija i raditi da bismo razumjeli šta se dešava. Politika je previše važno pitanje da bi se prepustila političarima", kazao je.

Poklon za Gilberta

Faruk Tokat, direktor Odjela za vijesti iz svijeta Anadolu, koji je prisustvovao konferenciji u Istanbulu, profesoru Gilbertu je poklonio knjigu "Dokazi" koju je pripremila agencija Anadolu, a koja otkriva zločine protiv čovječnosti Izraela u Gazi.

Okrivio svjetske lidere

Norveški aktivista i ljekar Mads Gilbert nedavno je okrivio svjetske lidere za ubijanje civila u izraelskim napadima na Pojas Gaze.

Gilbert, koji je 16 godina radio u bolnici Shifa, najvećem medicinskom kompleksu u Pojasu Gaze, podsjetio je da je Izrael bombardirao školu i sklonište UN-a u regiji, ubivši 700 civila, od kojih je 70 posto žena i djece.

On je okrivio svjetske lidere da su dozvolili ubijanje pa čak i da to podržavaju oružjem, političkom podrškom i nedjelovanjem.

Pozvao je na zaustavljanje ubistava, ukidanje opsade, objavu momentalnog prekida vatre i zaštitu bolnica i zdravstvenih radnika.