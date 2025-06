Suprotno svojoj prethodnoj izjavi, američki predsjednik Joe Biden najavio je da prekid vatre u Gazi vjerojatno neće biti postignut do ponedjeljka, ali kako se još uvijek nada.

Biden je odgovorao na pitanja novinara o Gazi u vrtu Bijele kuće prije odlaska u Teksas.

Na pitanje u vezi s njegovom ranijom izjavom da će primirje biti postignuto u Gazi do ovog ponedjeljka, Biden je rekao: "Nada uvijek postoji. Imao sam telefonske razgovore s regionalnim čelnicima. Vjerojatno se (prekid vatre) neće dogoditi ovog ponedjeljka, ali još uvijek se nadam."

Američki predsjednik Biden odgovarao je na pitanja novinara tokom posjete New Yorku početkom sedmice. Upitan o tome kada bi prekid vatre mogao biti postignut u Gazi, Biden je rekao: "Nadam se do kraja ove sedmice. Moj savjetnik za nacionalnu sigurnost rekao je da smo vrlo blizu, ali još ga nismo dovršili. Nadam se prekidu vatre (u Gazi) do sljedećeg ponedjeljka."