Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da su poruke Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i evropskih zemalja o ratu s Rusijom dovele do porasta napetosti te da NATO vidi Ukrajinu kao svoj teritorij.

Peskov je odgovarao na pitanja novinara u glavnom gradu Moskvi.

Odgovarajući na pitanje o demonstracijama održanim na pogrebnoj ceremoniji održanoj u Moskvi ruskom disidentu Alekseju Navaljnom, koji je preminuo u zatvoru u Rusiji, Peskov je rekao da je riječ o neovlaštenoj akciji.

"Svaka neovlaštena akcija je protivzakonita. Stoga će oni koji su sudjelovali u ovoj akciji odgovarati", rekao je Peskov.

Komentarišući izjavu američkog ministra odbrane Lloyda Austina da će se "NATO boriti s Rusijom ako Ukrajina bude poražena", Peskov je ustvrdio da je to "neodgovorna" izjava.

"Iz nekih europskih zemalja slušamo krajnje neodgovorne izjave. A sada to čujemo s druge strane okeana. Ove izjave dovode do povećanja napetosti i pokazuju mišljenje NATO-a. NATO Ukrajinu vidi kao svoj teritorij. To pokazuje da je ono što je Rusija učinila, specijalna vojna operacija, bila ispravna", rekao je Peskov.