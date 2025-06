Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine obratili su se na panelu u sklopu Diplomatskog foruma u Antaliji na kojem su posebno naglasili značaj evropskog puta za građane BiH.

Panel je moderirala Nafisa Latić, novinarka i TV voditeljica TRT Worlda, a razgovaralo se uglavnom o putu Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji (EU) i NATO-u, ali i refleksijama rata Rusija i Ukrajine na regiju Zapadnog Balkana i BiH.

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je da je optimista po pitanju odluke o otvaranju pristupnih pregovora s Evropskom unijom u martu ove godine.

"Bio sam blagi optimista, a sad sam jači optimista. Mislim da će se doći do nekog dogovora koji će omogućiti da odluka o otvaranju pregora EU s Bosnom i Hercegovinom bude pozitivna. Važno je da Bosna i Hercegovina u martu dobije otvaranje pregovora. Budimo pošteni, EU je snizila kriterije i vidim da postoji dobro raspoloženje među zemljama članicama EU-a da naš zahtjev bude pozitivan. Atmosfera je pozitivna kada je riječ o EU, ostaje još na nama ta obaveza da ispunimo što se traži od nas", rekao je Komšić.

Na pitanje da li treba postojati zabrinutost zbog izjava da bi Rusija mogla destabilizirati Balkan i da će ova regija postati novo krizno žarište, Komšić je kazao da je jasno da Bosna i Hercegovina pripada Evropi.

"Na Balkanu i u Bosni i Hercegovini uvijek imate razloga da budete zabrinuti. Balkan je malo dalje od Rusije, ali u modernom svijetu fizička udaljenost ne znači ništa. Stoga, duboko vjerujem da Bosna i Hercegovina treba da ima prijatelje širom svijeta. Naš put se zna, a to proizilazi iz našeg geografskog položaja i kulturnog miljea, mi pripadamo Evropi, a to znači Evropskoj uniji i NATO-u", kazao je Komšić.

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je umjereni optimista po pitanju otvaranja pristupnih pregovora s Evropskom unijom.

"Bosna i Hercegovina se već dugo godina nalazi na evropskom putu. Ja sam umjereni optimista. Dobili smo 14 prioriteta i mnogo toga je urađeno. Odgovornost je na lokalnim vlastima, ali je odgovornost i na stranom faktoru. Trebamo svi zajedno da radimo na stvarima na kojima se može postići zajednički dogovor. Mi trebamo raditi na ovim pitanjima gdje imamo puni konsenzus, ovdje mislim i na evropski put", rekla je Cvijanović.

Naglasila je da se političari u Bosni i Hercegovini trebaju prvenstveno baviti pitanjima oko kojih se slažu.

"A ono o čemu se slažemo je evropski put. Mislim da tu svi trebamo da uložimo dodatni napor, ali i Evropska unija. Članstvo u EU je cilj koji se nije promijenio. Drago mi je što smo ostali privrženi evropskom putu. Za Bosnu i Hercegovinu je perspektiva Evropska unija, ali se nadam da EU neće postati žrtva nekih globalnih dešavanja", kazala je Cvijanović.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović istakao je da je pred BiH evropska i evroatlantska budućnost.

"Kada se radi o otvaranju pregovora sa EU, očekujem pozitivnu odluku 21. marta. Zato postoje ozbiljni razlozi. Na unutrašnjem planu, ovo Predsjedništvo je realiziralo sve obaveze na evropskom putu, Vijeće ministara i državni parlament postigli su zapažene rezultate", kazao je Bećirović.

Naglasio je da podrška EU Bosni i Hercegovini je investiranje u sigurnost cijele Evrope.

"Ruska invazija na Ukrajinu je najveći geopolitički zemljotres u 21. stoljeću, a refleksije tog velikog zemljotresa itekako se osjete na Zapadnom Balkanu, a posebno u Bosni i Hercegovini. Stoga, pomoć i podrška Evropske unije Bosni i Hercegovini nisu samo podrška našoj državi, to je i investiranje u sigurnost i stabilnost jugoistoka Evrope i cijelog evropskog kontinenta", rekao je on.

Potom je posebno naglasio značaj pristupanja Bosne i Hercegovine u savez NATO-a.

"Na svakom mjestu podcrtavam činjenicu da je NATO savez strateški cilj države Bosne i Hercegovine. Mi imamo konsenzus o tome, to smo postigli unutar naših državnih organa. NATO savez je sigurna luka za Bosnu i Hercegovinu i ljude u Bosni i Hercegovini. Kada uđemo u NATO, to će imati svoje sigurnosne i ekonomske implikacije. Moje poruke su jasne, NATO put ne treba dovoditi u pitanje, to je zakonska obaveza", rekao je Bećirović.

Diplomatski forum u Antaliji (ADF) će u naredna tri dana okupiti učesnike iz 147 država i još jednom biti glavno globalno stjecište diplomatije.

Treći Diplomatski forum u Antaliji počeo je u petak i tokom trodnevnog programa će okupiti blizu 4.500 učesnika, uključujući 19 šefova država, 73 ministra i 57 predstavnika međunarodnih organizacija.