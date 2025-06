Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković održao je u ponedjeljak u Sarajevu sastanak s ministrom vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije Antoniom Tajanijem i ministrom za evropske i međunarodne poslove Austrije Alexanderom Schallenbergom, koji borave u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini kako bi izrazili podršku BiH na putu ka otvaranju pregovora s Evropskom unijom (EU).

Konaković je nakon sastanka s delegacijama izjavio da su ministri vanjskih poslova Italije i Austrije među najvećim zagovornicima procesa članstva BiH u Evropskoj uniji i da pružaju BiH značajnu podršku. Također je istakao da je vanjska politika BiH u potpunosti usklađena sa vanjskom politikom Evropske unije.

“Urađeno je jako puno na evropskom putu od njihove zadnje posjete. Vidjet ćemo da li je to dovoljno s obzirom da imamo još neke uslove koje bismo trebali do same sjednice Evropskog vijeća ispuniti. Neki su u proceduri. Mislim da ćemo možda već i danas imati Zakon o sukobu interesa na sjednici Vijeća ministara BiH”, istakao je Konaković.

Dodao je da je početak pregovora s Frontexom veoma važan, posebno u svjetlu ilegalnih migracija.

Kako je kazao, na sastanku je konstatovano da je ovo najbolji izvještaj BiH u njenoj istoriji, ali da je pred njom još mnogo važnih zadataka koje treba ispuniti.

“U ovom trenutku od EU nam treba liderstvo. Ne može se govoriti samo o birokratskim pocesima i procedurama. To oba moja prijatelja razumiju i demonstriraju liderstvo. Podvukli smo važnost ekonomskih procesa i ponoviću da obim trgovinske razmjene BiH sa EU-om imamo u skoro potpunom ili punom kapacitetu. Izvozimo više od 93 posto proizvoda u zemlje EU-a i nemoguće je pronaći ni približnu alternativu. To je naša sudbina u ekonomskom smislu. Ona može biti unaprijeđena. Ako se paket podrške implementira kako je planirano, BiH dobija novih milijardu eura za podršku svojoj ekonomiji i dobija priliku da svoje tržište značajno integriše u jedinstveno tržište EU-a, čak i prije pristupanja. To je ono što liječi naše strahove od duplog penzionog fonda i garantuje mladim ljudima perspektive, a ne odlazak u zemlje Zapadne Evrope gdje traže budućnost”, rekao je Konaković.

Italijanski ministar Tajani kazao je da je u Sarajevo doputovao s austrijskim kolegom kako bi izrazili podršku otvaranju pregovora sa BiH.

“Podržavamo vaše reforme i situacija je danas bolja nego bilo kad u istoriji vaše zemlje. Vaš angažman je popločati put za otvaranje i okončanje pregovora da postanete punopravna članica EU. Za Italiju je Zapadni Balkan prioritet. Mi s Austrijom organizujemo grupu prijatelja Zapadnog Balkana koji se sastaju svaka tri, četiri mjeseca. Guramo u pravom smjeru prema snažnoj strateškoj saradnji o najvažnijim pitanjima, na prvom mjestu za stabilnost u regiji, za rad protiv terorizma, trgovine ljudima, oružjem, narkoticima, da radimo na problemu ilegalnih migracija koje su problem za sve”, rekao je Tajani.

U okviru posjete italijanskog šefa diplomatije Tajanija u Vanjskotrgovinskoj komori BiH danas će se održati Ekonomski dijalog: Italija – Bosna i Hercegovina, na kojem je planirano i potpisivanje bilateralnog sporazuma o ekonomskoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Italije.

"Želimo da ojačamo saradnju. To je dobro za nas, kao i za BiH. To je važna saradnja i spremni smo da radimo više“, rekao je Tajani i dodao:

"Mi smo prijatelji BiH. Italija će učiniti sve što može da podrži vaše članstvo u Evropskoj uniji."

Schallenberg je kazao da je ova posjeta veoma snažan znak austrijsko-italijanske podrške.

"Mi smo najjači dvojac zagovarača ove regije, ali posebno BiH. Blizu ste nam srcima. Imamo veliki most. Također učestvujemo u EUFOR-Atlheai. Za nas je BiH veoma važna. Za nekoliko sedmica ćemo u Briselu imati priliku razgovarati o BiH. Nadamo se 'zelenom svjetlu' za otvaranje pregovora. Ovo je ključni trenutak, prekretnica. BiH je načinila impresivan napredak u proteklim mjesecima. Više ste postigli u proteklih nekoliko mjeseci nego u proteklih nekoliko godina. Imamo još posla pred nama. Imate pozitivnu agendu, pozitivne rezultate. Vrijeme je za djelovanje“, poručio je austrijski ministar.

Dodao je da svaka politička snaga koja misli da može stati na put evropskom putu BiH, otuđuje budućnost ove zemlje i mladih ljudi.

"Prema podacima Svjetske banke, više od 44 posto Bosanaca i Hercegovaca živi izvan zemlje. Mi u Austriji smo profitirali od toga. Ali, čujem da ljudi govore kako žele više ulagati u BiH ali ovdje ne mogu naći radnu snagu. Važno je zaustaviti odliv mozgova i dati priliku mladima ovdje. Svako ko misli da može stati na put tome se igra s vatrom, poigrava se s budućnošću ove zemlje. Trebate zbiti redove u ovoj zemlji i krenuti istim smjerom. Vrijeme je da prionemo na rad. Imaju neke zemlje članice EU-a koje su rezervisane, ali nemojte im davati povod koji mogu iskoristiti protiv vas. Ovo nije altruizam, ovo je naš interes. U fazi smo kada se rat vratio u Evropu, ovo je kritični period, momenat geopolitičke nesigurnosti“, rekao je Schallenberg.

Dodao je da je neophodno stvoriti "pojas stabilnosti i sigurnosti" i da je jedini način postići to da sve zemlje Zapadnog Balkana budu članice EU-a.​​​​​​​