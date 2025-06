U susret kampanji Mjesec dana ženskog romskog aktivizma, Univerzitet u Sarajevu (UNSA) organizovao je u četvrtak panel o romskoj kulturi i umjetnosti, u cilju podizanja svijesti o važnosti rodne ravnopravnosti u kontekstu života žena Romkinja, te identifikacije izazova s kojima se one suočavaju.

Još jedan od ciljeva održavanja panela je i jačanje saradnje između različitih sektora društva kako bi se osigurala podrška i zaštita prava Romkinja na institucionalnom i praktičnom nivou, poticanje na aktivno učestvovanje Romkinja u procesima donošenja odluka te osnaživanje njihove uloge u društvu kroz edukaciju i podršku, sticanje bogatstva romske kulture i umjetnosti te promicanje razumijevanja i poštovanja prema različitostima.

Na panelu je istraženo kako su saradnja i angažman ključni za ostvarivanje ciljeva ženskog romskog aktivizma.

Indira Bajramović, direktorica Udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost“ iz Tuzle, izjavila je prije panela da su "Romkinje u BiH u odnosu na prije 15 godina u boljem položaju".

"Više znaju za svoja prava, odnosno upućenije su u svoja osnovna ljudska prava. Znaju kojim se institucijama treba obratiti kada potražuju svoja osnovna ljudska prava i mislim da, zahvaljujući nevladinom sektoru i drugim organizacijama, Romkinje su postale svjesne koliko su važne u ovom društvu. Živimo u ovoj državi i moramo dati svoj doprinos, ispunjavati svoje obaveze, a također i tražiti svoja prava", kazala je Bajramović.

Istakla je da je vidljiv napredak i na polju obrazovanja romskih djevojčica, koje u mnogo većem broju završavaju osnovnu i srednju školu, kao i fakultete.

"Kada govorimo o ravnopravnosti polova još uvijek ne možemo reći da smo ravnopravne u društvu, jer generalno žene nisu još uvijek ravnopravne. Radimo na tome, sa svim drugim ženama da budemo ravnopravne ne samo sa muškarcima nego i sa drugim ženama", naglasila je Bajramović.

Ovo je prvi u nizu događaja koje će Univerzitet u Sarajevu organiziovati od 7. do 31. marta pod nazivom Inkluzivni univerzitet.

Sarina Bakić, vanredna profesorica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na Odsjeku sociologija, rekla je da bh. društvo nije svjesno koliko je romska kultura, naročito umjetnost važna kako u BiH, tako i širom svijeta.

"Vrlo malo znamo o romskoj kulturi i o umjetnicima iz romske populacije. Vrlo je važno podizanje svijesti o kulturi Roma i ova ideja Inkluzivnog univerziteta je upravo način da se mijenjaju stavovi i ponašanja građana prema problemima romske populacije, naročito ravnopravnosti spolova uopšte. Vrlo je važno i da građani, naročito mladi ljudi, znaju šta inkluzija znači. Dosta često se taj pojam vrlo pogrešno interpretira i razumije, te dolazimo do ozbiljnih posljedica po društvo o kojima se vrlo malo priča, a to je stvaranje takozvanih pozitivnih stereotipa prema ljudima, naročito iz marginaliziranih grupa", rekla je Bakić.

Ismeta Dervoz, aktivistkinja i stručnjakinja u području ženskih prava, nediskriminacije i jednakosti, bivša zastupnica u Parlamentarnoj skupštini BiH, kazala je da je izuzetno važna interakcija između institucija, izabranih zvaničnika i akademske zajednice, na postizanju rezultata i ciljeva.

"Nemamo određenih vizija i nemamo onih koji istrajavaju na tome da se te vizije, ideje provedu do kraja. Ja sam kao zastupnica u Parlamentarnoj skupštini BiH od 2010. do 2014. postala članicom Komisije za ravnopravnost spolova i mi smo pokretali određene aktivnosti za položaj romske zajednice, posebno žena Romkinja, vezano za zakone, njihov položaj u društvu, u javnom i kulturnom životu i za njihovo ekonomsko osnaživanje. Bilo je rezultata, ali porazno je to da vi odete iz svog mandata i onda nema onih koji to nastavljaju dalje. Imamo nedosljednost u onome da što se dogovorimo ne provedemo, što se odražava na terenu", kazala je Dervoz.

Dodala je da je vrlo važno da ideje potiču iz akademske zajednice, da se studenti osposobljavaju i kao takvi dolaze u prostor u kojem treba da potiču aktivnosti i rješavaju probleme.