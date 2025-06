Izraelski profesor historije i građanskog odgoja Meir Baruchin, koji je zbog objava na društvenim mrežama o Palestini izbačen iz škole u kojoj je bio zaposlen, poručio je kako je izraelsko društvo usmjereno na krajnju desnicu te je porastao pritisak na one koji govore o ugnjetavanju Palestinaca.

Meir Baruchin, izraelski profesor s 35-godišnjim stažom, koji je dobio otkaz zbog objava o Palestincima na društvenim mrežama, u razgovoru s novinarom AA govorio je o svojoj pravnoj borbi protiv izraelskih vlasti i pritiscima koje je doživljavao.

Navodeći da već 17 godina radi u srednjoj školi u gradu Petah Tikva, koji se nalazi u blizini Tel Aviva, Baruchin je rekao da tu gradsku općinu od 2018. vode krajnji desničari koji podržavaju izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Napominjući da ima aktivan Facebook profil na kojem objavljuje postove o Palestincima, Baruchin je rekao:

"Za većinu Izraelaca Palestinci su samo nejasna slika bez imena, bez lica, bez porodice, bez nade, bez plana, bez ičega. Zato ih želim 'humanizirati' na svojoj Facebook stranici. Nadam se da više Izraelaca vidi Palestince kao ljudska bića i komunicira s njima bez pribjegavanja nasilju. Nakon 7. oktobra dijelim objave o Palestincima u Gazi, uništenim porodicama i životima žena i djece."

Općina Petah Tikva bila je uznemirena njegovim objavama i podnijela je prijavu protiv njega te mu je radni odnos raskinut 19. oktobra 2023. Baruchin je naveo da mu je 24. oktobra 2023. Ministarstvo nacionalnog obrazovanja suspendiralo licencu za podučavanje te da se nije mogao prijaviti za posao u drugim školama.

Smješten je u ćeliju u centru gdje se drže visokorizični zatvorenici

Baruchin je izjavio da ga je jeruzalemska policijska uprava pozvala na ispitivanje u novembru zbog optužbi za "izdaju Države Izrael i remećenje javnog reda".

"Čim sam ušao u policijsku stanicu, stavili su mi lisice na ruke i noge. Oduzeli su mi telefon. Otišli smo do moje kuće sa pet policajaca. Preokrenuli su mjesto i temeljito ga pretražili. Nisu našli ništa. Zatim su me vratili u policijsku postaju na ispitivanje. Na ispitivanju su mi pokazali 14 objava, od kojih sam većinu objavio prije 7. oktobra. Postavljali su mi pitanja poput onih šta sam mislio s ovim postovima, koja je bila moja svrha i što bi neko ko pročita post razumio."

Baruchin je nakon ispitivanja smješten u ćeliju u zatvoru Moskobiye u zapadnom Al-Qudsu, gdje se drže "visokorizični zatvorenici", koji je "zloglasan po mučenju i zlostavljanju", te je rekao: "Nije mi dozvoljeno da ponesem knjigu, niti bilo kakvu odjeću, niti bilo što sa sobom. Spavao sam u istoj odjeći četiri dana."

Baruchin je naveo da je nakon izlaska na slobodu pokrenuo tužbu protiv Općine Petak Tikva i Ministarstva nacionalnog obrazovanja na Okružnom radnom sudu, te kako mu je dozvoljneo da se vrati na posao uz privremenu zabranu 14. januara.

- "Psovali su. Htjeli su da umremo ja i moja djeca."

Navodeći da je direktor škole bio "iznenađen" njegovm vraćanjem u školu na posao i da je tražio vremena da pripremi učenike i roditelje na situaciju, Baruchin je rekao da je dan prije početka nastave od direktora dobio informaciju da bi moglo doći do protesta ispred škole, te da će zbog toga u školi bile prisutne zaštitarske ekipe i policija iz općine.

Baruchin je otkrio da su ga učenici napali ispred škole 19. januara i da nikoga nije bilo da ga zaštiti.

"Učenici su me okružili. Bili su vrlo nasilni. Jako su psovali. Željeli su da ja i moja djeca umremo. Demonstranti su bili srednjoškolci, mojih učenika nije bilo među njima. Bilo je učenika kojima nisam predavao, pa čak i koje nisam poznavao. Nakon izgubljenog spora, Općina je krenula u sistemsku kampanju da mi zagorča život i ponizi me. Kao da sam bio pod opsadom u školi. Deseci učenika udarali su u prozore zbornice i psovali. Na kraju dana, čak i kad sam izlazio iz škole, učenici su trčali za mnom, vrijeđali me, pljuvali", ispričao je Baruchin.

Baruchin je naveo da se Općina Petah Tikva žalila na odluku lokalnog suda o povratku na posao i da se parnični proces nastavlja, te da je viši sud odlučio nastaviti nastavu putem video snimanja bez fizičkog odlaska u školu do 31. marta.

"Svaki Izraelac koji pokaže i najmanju simpatiju prema narodu Gaze bit će podvrgnut političkom progonu, javnom poniženju i gubitku posla."

Baruchin je primijetio da njegove kolege, koji su mu potajno izrazili podršku, nisu mogli govoriti zbog pritiska drugih kolega.

"Oni vrlo jasno znaju da svaki izraelski građanin koji se usudi pokazati i najmanju simpatiju prema ljudima u Gazi ili kritizirati vladu politike će biti podvrgnut političkom progonu, bit će javno ponižen, izgubit će posao i bit će bačen u zatvor, kao u mom slučaju", kazao je Baruchin.

Ističući kako su izraelski učenici odrasli samo uz "cionistička učenja" od trenutka kada su rođeni i ne dijele isto okruženje sa svojim palestinskim vršnjacima, Baruchin je dodao: "Ja predajem građansko obrazovanje i historiju, a bit mog predmeta je demokratski dijalog. Za mene demokratski dijalog nije okruženje u kojem svi govore jednim glasom i misle na isti način."

Baruchin je istaknuo da "apsolutno ne podržava" Hamas i iznio sljedeću ocjenu:

"Ono što se dogodilo u Gazi nakon i čak prije 7. oktobra nije samo humanitarna katastrofa, već i moralna katastrofa. Mnogi Izraelci koji sebe smatraju liberalima i humanistima sada su izgubili svoje moralne granice. Nekima je svejedno. Tvrde da civili u Gazi zaslužuju umrijeti nakon onoga što je Hamas učinio 7. oktobra. Drugi kažu da je loše što ubijamo nedužne civile, ali za to je odgovoran Hamas, a ne Izrael. Mi smo odgovorni za svu ovu brutalnost. Pogledajte što nam je Hamas napravio 7. oktobra, to je strašno, to je šokantno, ali to nikako ne opravdava ono što smo napravili u Gazi."

Baruchin je istaknuo da se izraelsko društvo svakim danom sve više pomjera krajnje desno i da je to zabrinjavajuće, te zaključio:

"Situacija je svake godine sve gora. Shvatajući da je ovdje živjeti ludo, mnogi Izraelci napuštaju zemlju i naseljavaju se drugdje. 'Nadajmo se' da će jednog dana Židovi i Palestinci živjeti zajedno u ovim zemljama u miru, jednakosti, dostojanstvu, prijateljstvu i suradnji."