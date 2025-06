U Beogradu, glavnom gradu Srbije, održana je komemoracija povodom 41. godišnjice smrti turskog ambasadora u Beogradu Ahmeta Galipa Balkara kojeg su ubili pripadnici terorističke organizacije ASALA 1983. godine.

Ambasador Balkar je ubijen tokom obavljanja dužnosti, na putu za sljedeći sastanak u Beogradu, u kolima na semaforu u tadašnjoj General Ždanovoj, a današnjoj Resavskoj ulici.

Komemoracija je održana ispred spomenika u parku Tašmejdan postavljenog u znak sjećanja na Balkara. Prisustvovali su aktuelni turski ambasador u Beogradu Hami Aksoy i turski ambasador u Moskvi Tanju Bilgic i drugi zvaničnici.

Potom je na konferenciji ambasador Bilgic predstavio knjigu "Šehid, ambasador Galip Balkar, zvijezda Ministarstva vanjskih poslova“, koju je napisao nakon trogodišnjeg istraživanja.

Bilgic je kazao da su armenski teroristi ciljali mnoge turske diplomate u inostranstvu, a Galip Balkar je bio samo jedan od njih.

"Priču o Galipu Balkaru smo ispričali u knjizi. Važno je objasniti cijeloj međunarodnoj javnosti šta se tada desilo", rekao je Bilgic.

Istakao je da je Galip Balkar bio vrlo uspješan ambasador koji je posjedovao mnoge vještine.

"Teško je reći zašto su armenski teroristi ciljali Galipa Balkara. Oni koji su počinili ubistvo imali su za cilj da naškode turskoj diplomatiji i diplomatskoj moći Turkiye u inostranstvu. Istovremeno su pokušali da nanesu štetu tursko-jugoslovenskim odnosima, počinivši ovo ubistvo u tadašnjoj Jugoslaviji", rekao je Bilgic.

Borba protiv terorizma

Turski ambasador u Beogradu Aksoy rekao je da je Galip Balkar bio veoma talentovan i uspješan diplomata.

"Armenski terorizam je nekako tek počeo u to vrijeme, a ministarstvo je željelo da dodijeli oklopno vozilo našem ambasadoru, ali on to nije prihvatio, rekavši da je tadašnja Jugoslavija sigurna. Turske diplomate moraju biti veoma oprezne, mnogo žrtava je bilo zbog terorizma. Želio bih da pohvalim sadašnje srbijanske vlasti jer Srbija je jedina država na Balkanu u kojoj FETO ne može da se skloni. Srpske vlasti su veoma osjetljive po ovom pitanju. Srbija je jedan od pravih prijatelja Turkiye u njenoj borbi protiv terorizma", kazao je Aksoy.

Komemoraciji su prisustvovali i srbijanski ministar privrede Slobodan Cvetković i drugi gosti, a izložene su i fotografije koje pokazuju momente ambasadora Balkara tokom obavljanja funkcije.

Teroristička organizacija ASALA

Dvojica pripadnika terorističke organizacije ASALA 1983. godine izveli su oružani napad na Balkara koji je tada teško ranjen, a preminuo je dva dana kasnije. U napadu je ubijen i student Željko Milivojević, koji se našao u blizini i probao da uhvati teroriste.

Napadači Kirkor Levonyan i Raffi Aleksandr osuđeni su na zatvorsku kaznu u trajanju od po 20 godina.

U Ambasadi Turkiye u Beogradu postoji memorijalni dio posvećen ubijenom ambasadoru Balkaru, gdje se nalaze njegov sto i stolice, portret i kalendar, kao i novine koje su izvještavale o ubistvu.