Američki predsjednik Joe Biden objavio je da, suprotno svojoj prethodnoj izjavi, ne namjerava da se obrati izraelskom parlamentu (Knessetu) i sastane s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom.

Prema pisanju "The Times of Israel", Biden je odgovarao na pitanja novinara tokom povratka u Bijelu kuću iz New Hampshirea.

Povodom njegovih izjava od 10. marta, u kojima je naveo da razmišlja o obraćanju Knessetu o Gazi, rekavši da "Netanyahu sada čini više štete nego koristi Izraelu", Biden je rekao da ipak ne planira ranije najavljene stvari.

Upitan da li planira da se sastane s Netanyahuom, Biden je rekao: "Ne".

Netanyahu je jučer za televiziju "Fox News" rekao: "Imamo dogovore (s Bidenom) o osnovnim ciljevima, ali postoje i neslaganja. Na kraju, Izrael mora da odluči".